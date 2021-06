Tucker Carlson se moque du Dr Fauci ‘Sun King’ pour avoir affirmé qu’il ne peut pas être critiqué pour la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan

TUCKER Carlson s’est moqué du Dr Anthony Fauci « Sun King » après que le doc a affirmé qu’il ne pouvait pas être critiqué pour la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan.

Fauci a reçu un déluge de critiques de la part des républicains après que des courriels divulgués ont montré que plus de 826 000 $ de financement de recherche américain sont allés au laboratoire au centre de la théorie des fuites de laboratoire.

Tucker Carlson s’est moqué du Dr Anthony Fauci après que l’expert en santé a affirmé qu’il ne pouvait pas être critiqué pour la théorie des fuites de laboratoire de Covid Crédit : Fox News

Fauci a qualifié les attaques contre lui d' »attaques contre la science » Crédit : MSNBC

L’animateur de Fox News, Tucker, s’est moqué de Fauci après que l’expert en santé a qualifié les critiques à son égard d' »attaques contre la science ».

Il a allégué que les remarques que Fauci a dites en public étaient différentes des commentaires faits en privé.

Au Sénat, l’expert en santé a nié que de l’argent américain ait été consacré à la recherche sur le « gain de fonction » – une pratique qui consiste à prendre un virus et à le rendre plus transmissible ou pathogène.

Mais il a admis plus tard qu’il ne pouvait pas être certain que les scientifiques du laboratoire tenaient parole et évitaient d’utiliser des fonds américains pour mener des recherches dites de « gain de fonction ».

Se moquant de Fauci, Tucker a déclaré: « Quand vous m’attaquez, vous attaquez la science. Je suis la science, dit le Roi Soleil Tony Fauci – notre propre Louis XIV. »

L’Institut de virologie de Wuhan est au centre de la théorie des fuites de laboratoire Covid Crédit : Institut de virologie de Wuhan

Le doc a radicalement modifié sa position sur les origines du Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Fauci a déclaré à National Geographic en mai dernier qu’il pensait que le virus se produisait naturellement et a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve » que le bogue provenait d’un laboratoire chinois.

Pourtant, le mois dernier, il a déclaré que la théorie des fuites de laboratoire « pourrait avoir du poids » et ne pouvait être exclue.

L’expert de la santé a également déclaré qu’il n’était « pas convaincu » que le virus soit d’origine naturelle.

La critique cinglante intervient après que Scott Gottlieb, ancien chef de la Food and Drugs Administration, a affirmé que Fauci avait informé des experts de la santé en Europe au printemps dernier que Covid aurait pu provenir d’un laboratoire avant de mettre fin à l’argument.

Gottlieb a déclaré à CBS: « Je pense qu’au début, quand ils ont regardé la souche, ils ont eu des soupçons.

« Et cela prend du temps de faire cette analyse et cela a dissipé certains de ces soupçons. »

Le Dr Fauci a admis que la théorie des fuites de laboratoire « a du poids » – un an après avoir dit qu’il pensait que le virus était « naturellement » Crédit : AFP

Scott Gottlieb a affirmé que Fauci avait informé des experts de la santé en Europe que Covid était originaire d’un laboratoire au printemps dernier avant de mettre fin à l’argument Crédit : CBS

Tucker avait précédemment accusé Fauci et le gouvernement américain de dissimuler les origines de Covid-19.

Il a déclaré: « Tout était une fraude et pourtant cela a fonctionné.

« Ce sont des Américains qui s’efforcent de cacher la vérité sur l’origine de Covid-19 à un pays qui a été détruit par [it]. Il s’avère que la théorie des fuites de laboratoire n’a jamais été folle. »

L’animateur de Fox News a déclaré que quiconque croyait que Covid s’était échappé d’un laboratoire de Wuhan au début de la pandémie était ostracisé.

Il a fait référence à un rapport publié par Vanity Fair sur les origines du virus en rapportant ce que les scientifiques et les chercheurs ont dit alors que la pandémie se déroulait l’année dernière.

Tucker avait précédemment accusé Fauci et le gouvernement américain de dissimuler les origines de Covid-19 Crédit : Fox News

Il a qualifié la publication de « magazine de succion de célébrités ».

Le commentateur a déclaré: « Certains au sein du gouvernement américain les ont aidés à le dissimuler. Ils savaient que tout cela se passait », a déclaré Carlson. « Mais ils ont aussi enterré la vérité. Parce que leurs intérêts étaient alignés sur ceux du gouvernement chinois. »

Plus de 3 000 pages de courriels de Fauci ont été obtenues par le biais de la Freedom of Information Act et publiées par Buzzfeed.

Des e-mails ont révélé que Fauci avait été informé de la théorie du laboratoire et a rejeté un avertissement concernant la « dissimulation » de Covid en Chine, car il était « trop long » à lire.

Le sénateur Rand Paul et la membre du Congrès Marjorie Taylor Greene faisaient partie des républicains appelant au limogeage de Fauci après la publication des e-mails explosifs.

Le président Biden a annoncé un examen de la théorie des fuites de laboratoire après avoir prétendument fermé une précédente enquête sur ses origines.

Les experts du renseignement feront rapport au président dans un délai de 90 jours.

La théorie des fuites de laboratoire a souvent été poussée par l’ancien président Donald Trump Crédit : Getty

Ils enquêteront pour savoir si le virus est passé d’un hôte animal à l’homme ou s’il a été accidentellement libéré d’un laboratoire de la ville chinoise.

La théorie des fuites de laboratoire est devenue de plus en plus courante – des mois après avoir été précédemment condamnée comme une conspiration marginale.

Il a souvent été poussé par l’ancien président Donald Trump qui ne pensait pas que la pandémie avait éclaté à la suite d’un contact humain avec un animal infecté.

Un rapport du Wall Street Journal a allégué que trois membres du personnel du laboratoire avaient dû être hospitalisés en novembre 2019 – des semaines avant que la Chine ne révèle l’épidémie au monde.

Cela a conduit à de nouveaux appels à une enquête plus large pour savoir si Covid-19 aurait pu s’échapper d’un laboratoire à Wuhan, où l’on pense généralement que la pandémie a commencé.

La Chine et le laboratoire ont toujours nié les allégations d’une possible fuite.