Tucker Carlson rejette la candidature à la présidentielle de 2024 et dit qu’il ne le ferait que s’il était la « dernière personne sur terre »

TUCKER Carlson a rejeté une candidature à la présidentielle de 2024 et a déclaré qu’il n’envisagerait le rôle que « s’il était la dernière personne sur terre ».

L’animateur populaire de Fox News a déclaré: « Je connais et j’ai parlé à tous les présidents, vous savez, depuis un certain temps, depuis plus de 30 ans. Et vous savez, je ne peux penser à personne dont la vie a été améliorée par cela. »

Interrogé sur une éventuelle diffusion sur le podcast Ruthless la semaine dernière, Carlson a ajouté: « Oh, mon Dieu, allez.

« Cela semble être un travail amusant. Je suis sûr que mes pauvres enfants adoreraient ça. Pouvez-vous imaginer ?

« Je veux dire, je suppose que si j’étais la dernière personne sur Terre, je pourrais le faire, mais je veux dire, il semble assez improbable que je sois ce type. Je suis un animateur de talk-show ; J’apprécie. »

Carlson, l’animateur de nouvelles du câble le mieux noté du pays, a été lié à une candidature aux élections ces derniers mois.

Le stratège républicain Luke Thompson a déclaré à Politico en 2020: « C’est un communicateur talentueux avec une plate-forme massive.

« Je pense que s’il court, il serait formidable. »

L’ancien représentant de l’État de Géorgie, Vernon Robinson, a déclaré à The Independent en septembre 2020: « Tucker Carlson sera le candidat républicain. »

Les électeurs républicains ont apporté leur soutien au favori du GOP, Ron DeSantis, lors d’un premier sondage mené ce week-end.

Le gouverneur de Floride a battu Donald Trump avec une cote d’approbation du GOP de 74 %.

L’ancien président Trump a reçu le soutien de 71% des personnes interrogées.

Le sondage a été mené lors du Sommet des conservateurs de l’Ouest à Denver ce week-end avec 371 personnes interrogées.

Le sénateur du Texas Ted Cruz est arrivé loin troisième avec 43 pour cent.

Les personnes interrogées ont été invitées à « voter pour tous les candidats que vous approuvez à la présidence en 2024 ».

Au total, 275 ont voté pour le premier mandat du gouverneur DeSantis ; Trump a obtenu 265 voix.

Le père de trois enfants DeSantis, qui est marié à sa femme Casey depuis plus d’une décennie, n’a pas confirmé sa candidature.

Mais l’allié de Trump est devenu une figure populaire parmi les électeurs du GOP après sa gestion du coronavirus.

Il a également dépassé Trump en tant que prochain candidat potentiel du GOP à l’élection présidentielle de 2024, selon les données publiées par la société de recherche prévisionnelle PredictIt en avril.

Et Trump a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il considérerait DeSantis comme son colistier en 2024 dans un camouflet public à l’ancien vice-président Mike Pence.

Trump lui-même a taquiné à nouveau sa candidature à la présidence en 2024 mais n’a pas encore annoncé de décision formelle.

Il a déclaré au Dan Bongino Show « nous allons vous rendre très heureux » lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de rediffuser en 2024.