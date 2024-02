Tucker Carlson qualifie Moscou de « bien plus agréable » que n’importe quelle ville américaine

Dans une interview lors du Sommet mondial des gouvernements 2024 tenu à Dubaï Carlson s’en est pris au président Joe Biden, le qualifiant de « sénile » et l’accusant de faire baisser à la fois le niveau de vie et l’espérance de vie aux États-Unis, tout en se disant impressionné par la capitale russe.

“Ce qui a été radicalisant, très choquant et très perturbant pour moi, c’est la ville de Moscou, où je n’étais jamais allé, la plus grande ville d’Europe, 13 millions d’habitants, et elle est bien plus agréable que n’importe quelle ville de mon pays”, a déclaré Carlson. dit.