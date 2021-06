TUCKER Carlson a qualifié le général Mark Milley de « cochon stupide » jeudi après avoir manifesté son soutien à l’enseignement de la théorie critique de la race.

L’animateur de Fox News a dénoncé le témoignage du plus haut responsable militaire mercredi lors d’une audience du comité – où Milley a soutenu l’enseignement de la théorie critique de la race, une façon de penser l’histoire de l’Amérique à travers le prisme du racisme.

Carlson, photographié, a critiqué Milley pour avoir manifesté son soutien à l’enseignement de la théorie critique de la race Crédit : Fox News

S’exprimant devant le House Armed Services Committee, Milley a déclaré: « Je veux comprendre la rage blanche » Crédit : AFP

S’exprimant devant le House Armed Services Committee, Milley a déclaré: « Je veux comprendre la rage blanche. Et je suis blanc, et je veux le comprendre.

« Alors, qu’est-ce qui a poussé des milliers de personnes à attaquer ce bâtiment et à tenter de renverser la Constitution des États-Unis d’Amérique? Qu’est-ce qui a causé cela? Et je veux garder l’esprit ouvert ici. »

Il a ajouté : « J’ai lu Mao Tse Tung. J’ai lu Karl Marx. J’ai lu Lénine. Cela ne fait pas de moi un communiste.

Carlson, qui a diffusé des extraits du témoignage du général lors de Tucker Carlson Tonight le 24 juin, a critiqué Milley pour avoir obtenu son poste de président des chefs d’état-major interarmées en étant « obséquieux ».

« Il sait à qui sucer et il est plus qu’heureux de le faire. Donnez-lui un script et il le lira », a déclaré l’animateur de l’émission télévisée.

Le commentateur politique de 52 ans s’est également moqué des commentaires « White rage » de Milley.

Après avoir joué un clip vidéo de Milley, Carlson a ri et a critiqué le général comme « pas seulement un cochon » Crédit : Fox News

Carlson a déclaré aux téléspectateurs: » Difficile de croire que l’homme porte un uniforme. Il est si peu impressionnant. Remarquez qu’il n’a jamais défini la rage blanche ? Et nous devrions savoir ce que c’est. Qu’est-ce que la rage blanche ? «

Après avoir joué un clip vidéo de Milley, Carlson a ri et a critiqué le général comme « pas seulement un cochon ».

« Il est stupide », a ajouté Carlson.

Il a ensuite demandé: « À quel âge pouvez-vous attraper la rage blanche, au fait? La plupart d’entre nous ont supposé que nos enfants de deux ans faisaient juste leurs dents, maintenant nous savons que c’était leur blancheur qui les mettait tellement en colère. Merci, Mark Milley ! »

« Au fait, avez-vous lu quelque chose récemment à propos de gagner des guerres ? Apparemment non.

« J’ai lu Mao Tsé Toung. J’ai lu Karl Marx. J’ai lu Lénine. Cela ne fait pas de moi un communiste », a déclaré Milley Crédit : AFP

Alors que Milley s’exprimait mercredi, il a souligné l’importance que les « dirigeants, maintenant et à l’avenir » comprennent la théorie critique de la race.

« Nos soldats, marins, aviateurs, marines et gardiens – ils viennent du peuple américain », a déclaré Milley. « Qu’y a-t-il de mal à avoir une certaine compréhension de la situation du pays pour lequel nous sommes ici pour défendre ? »

Il a ajouté: « Je trouve personnellement offensant que nous accusions l’armée américaine, nos officiers généraux, nos sous-officiers d’être cités » réveillés « . »

Milley parlait en réponse au représentant américain Matt Gaetz qualifiant les forces armées de « réveillées » et à la question de Gaetz sur le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin embauchant un « théoricien critique de la race ».

Les chercheurs ont développé une théorie critique de la race au cours des années 1970 et 1980 en réponse à ce qu’ils considéraient comme un manque de progrès racial suite à la législation sur les droits civiques des années 1960.

Les théoriciens critiques de la race soutiennent que les institutions juridiques aux États-Unis « fonctionnent pour créer et maintenir des inégalités sociales, économiques et politiques entre les Blancs et les non-Blancs, en particulier les Afro-Américains ».

Les architectes de la théorie soutiennent que les États-Unis ont été fondés sur le vol des terres et du travail, et que la loi fédérale a préservé le traitement inégal des personnes basé sur la race.