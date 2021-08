Tucker Carlson, la Hongrie et l’adhésion de la droite à l’autoritarisme

Cette semaine, l’animateur de nouvelles du câble le plus regardé d’Amérique diffuse depuis un État autoritaire – non pas pour critiquer son leadership mais pour le louer.

Tucker Carlson de Fox est actuellement à Budapest, diffusant son émission depuis la capitale hongroise. Dans son monologue de lundi, Carlson a déclaré à ses auditeurs qu’ils devraient prêter attention à la Hongrie « si vous vous souciez de la civilisation occidentale, de la démocratie et de la famille – et de l’assaut féroce contre ces trois choses par les dirigeants de nos institutions mondiales ». Il a tweeté un photo amicale avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et il est confirmé qu’il prendra la parole lors d’une conférence soutenue par le gouvernement à Budapest samedi.

Ne vous y trompez pas : l’hôte de renom de Fox s’aligne sur un dirigeant qui a passé les 11 dernières années à démanteler systématiquement le système politique libre de la Hongrie.

Un rapport de 2021 de V-Dem, le principal institut universitaire évaluant l’état de la démocratie mondiale, a révélé que la Hongrie avait franchi la ligne de l’autocratie en 2018. En mars, le parti Fidesz d’Orbán a été expulsé du PPE, une alliance de centre-droit européen partis, parce que ses pairs européens estimaient qu’il s’était trop éloigné en territoire autoritaire.

Nous sommes à Budapest toute cette semaine pour Tucker Carlson Tonight et un documentaire pour Tucker Carlson Originals. Ne manquez pas notre premier spectacle ici à partir de ce soir à 20 h HE le #Fox News pic.twitter.com/avZLoc0fD0 – Tucker Carlson (@TuckerCarlson) 2 août 2021

Malgré les preuves de plus en plus claires que la Hongrie a abandonné la démocratie, de nombreux intellectuels conservateurs en Amérique en sont venus à considérer le régime d’Orbán comme un modèle pour l’Amérique.

Ces observateurs de droite, généralement des conservateurs sociaux et des nationalistes, voient dans la volonté d’Orbán d’utiliser le pouvoir de l’État contre la communauté LGBT, les universitaires, la presse et les immigrants comme un exemple de la façon dont les conservateurs peuvent lutter contre le pouvoir culturel de gauche. Soit ils nient la séquence autoritaire du Fidesz, soit, de manière plus effrayante, soutiennent qu’il est nécessaire de vaincre la gauche – une décision effrayante à un moment où le GOP fait la guerre à la démocratie américaine, en utilisant des tactiques qui rappellent étrangement celles que le Fidesz a déployées avec succès contre les institutions démocratiques hongroises. .

La visite de Carlson à Budapest, faisant suite à une précédente couverture pro-Orbán, montre que cette envie autoritaire n’est plus confinée à une frange.

Autoritarisme à la hongroise

Pour comprendre pourquoi l’admiration de la droite américaine pour un petit État d’Europe centrale est si préoccupante, il est important de comprendre exactement comment la démocratie en Hongrie est morte.

Pendant à peu près les deux premières décennies de l’histoire post-communiste de la Hongrie, de 1990 à 2010, la Hongrie était une démocratie jeune mais stable. Lorsqu’Orbán a été élu Premier ministre pour la première fois, en 1998, il a gouverné comme un conservateur européen relativement conventionnel ; lorsque le Fidesz a perdu les élections de 2002, un nouveau Premier ministre du parti socialiste rival a pris le relais.

Mais bien qu’Orbán se soit retiré, lui et ses partisans n’ont jamais vraiment accepté la défaite de 2002 comme légitime. Lorsque le Fidesz est revenu au pouvoir après les élections de 2010 dans le pays, remportant une majorité des deux tiers au milieu de la Grande Récession et des scandales de corruption au pouvoir, le parti a entrepris de prendre le contrôle total de l’État hongrois, le transformant en une machine conçue pour verrouiller subtilement l’opposition. du pouvoir sans avoir à abolir formellement les élections.

Orbán et ses alliés ont massacré les circonscriptions parlementaires et rempli la Cour constitutionnelle. Ils ont pris le contrôle de l’agence électorale nationale, de la fonction publique et de plus de 90 % de tous les médias en Hongrie. Ils ont utilisé la réglementation économique pour s’enrichir et punir leurs opposants – en persécutant une grande université, par exemple, jusqu’à ce qu’elle soit forcée de quitter complètement le pays.

« La Hongrie n’est plus une démocratie », m’a dit Zsuzsanna Szelényi, une ancienne députée hongroise du parti du Premier ministre Viktor Orbán, lorsque je l’ai rencontrée à Budapest en 2018. « Le parlement est une décoration pour un État à parti unique.

Le Fidesz a justifié ses prises de pouvoir en diabolisant une série d’exogroupes et d’ennemis externes. Si vous lisez la presse alignée sur l’État, vous apprendrez que seul Viktor Orbán peut sauver la civilisation hongroise de la menace posée par les immigrants musulmans, les libéraux de l’Union européenne, la communauté LGBT et le milliardaire juif George Soros.

Orbán a été réélu en 2015 et 2018, lors de votes officiellement libres mais nullement équitables. Le Fidesz a bénéficié d’énormes avantages en termes de ressources, du soutien de médias alignés sur le gouvernement et de règles conçues pour faire pencher la balance du terrain. Bien que le parti d’Orbán ait remporté moins de 50 % des voix lors des élections de 2018, il a tout de même remporté la majorité des deux tiers au parlement, en partie grâce au gerrymandering.

Aujourd’hui, les politologues considèrent la Hongrie comme un exemple classique de ce qu’on appelle « l’autoritarisme compétitif » : une sorte de système autocratique où les élections se déroulent et ne sont pas formellement truquées mais sont si fortement empilées en faveur du parti au pouvoir que le peuple n’a pas de véritable agence sur qui les gouverne.

« Ce qui est triste, c’est que le gouvernement peut faire ce qu’il veut », m’a dit le militant Gergely Homonnay lors de ma visite en Hongrie en 2018.

Les régimes autoritaires compétitifs survivent, en partie, en trompant leurs citoyens – en les convainquant suffisamment que la démocratie est toujours vivante pour éviter un soulèvement. En tant que tel, Orbán prétend que son gouvernement n’est qu’un autre type de démocratie – il l’appelle « démocratie illibérale » ou, alternativement, « démocratie chrétienne » – qui est persécuté par les libéraux occidentaux qui détestent sa gouvernance socialement conservatrice.

Cette façade démocratique est plus facile à entretenir chez soi grâce à une presse souple. Ce qui est plus surprenant et déprimant, c’est que les conservateurs américains comme Carlson choisissent de l’aider.

Tucker Carlson et l’étreinte inquiétante d’Orbán par la droite américaine

Les affinités idéologiques entre les dirigeants hongrois et la droite américaine sont assez évidentes, et elles expliquent pourquoi des personnalités comme Tucker Carlson et Steve Bannon la décrivent de plus en plus comme un modèle pour l’Amérique.

Comme les conservateurs sociaux américains, le leader hongrois prétend défendre la famille chrétienne traditionnelle contre les progressistes, les féministes et la communauté LGBT. Comme les nationalistes américains, Orbán méprise les immigrants et attaque l’influence de l’Union européenne sur son pays (bien qu’il soit plus qu’heureux d’accepter des milliards de subventions de l’UE afin de soutenir l’économie de la Hongrie et d’enrichir ses alliés).

Comment ceux de droite abordent-ils les preuves évidentes de la politique antidémocratique d’Orbán ? En règle générale, ils adoptent une stratégie à deux volets et quelque peu contradictoire – à la fois en niant qu’Orbán est un autoritaire et en faisant valoir que ses tactiques répressives sont justifiées en réponse à l’agression de la guerre culturelle progressiste.

Prenez Rod Dreher, rédacteur en chef du magazine American Conservative. Dreher, qui est actuellement à Budapest dans le cadre d’une bourse à l’Institut du Danube, financé par l’État, affirme avoir joué un rôle déterminant dans la négociation de la visite de Carlson – qu’il a fait pression sur l’hôte de la Fox pour qu’il visite et a travaillé avec le gouvernement hongrois pour « éliminer les formalités administratives ». sur le chemin du voyage de Carlson. Il n’y a pas de penseur occidental qui illustre plus clairement le virage orbániste de la droite.

Dans un article de mercredi, Dreher se moque de l’idée même que le dirigeant hongrois aurait pu détruire la démocratie : Budapest et le dénoncer.

Mais plus tard dans le même article, il soutient que la volonté d’Orbán d’exercer le pouvoir contre ses ennemis culturels est précisément ce que la droite américaine doit imiter.

« Quel est le seul pouvoir capable de tenir tête aux Woke Capitalists, ainsi qu’à ces gauchistes illibéraux dans les universités, les médias, les sports, les institutions culturelles et autres ? L’État », écrit-il. « C’est pourquoi les conservateurs américains devraient se frayer un chemin vers la Hongrie. »

Dans l’esprit de Dreher, l’illibéralisme d’Orbán n’est pas antidémocratique mais simplement une réaction défensive aux tentatives de la gauche d’éradiquer les pratiques culturelles traditionnelles.

« La triste vérité est que le libéralisme tel que nous les Américains l’avons connu est probablement mort. Notre avenir sera presque certainement de gauche-illibéral ou de droite-illibéral », écrit-il. « Les leaders d’opinion de centre-droit qui veulent comprendre comment résister efficacement viendront à Budapest pour observer, parler et apprendre. »

Cette mentalité de siège permet à Dreher de justifier l’admiration d’un autoritaire qui a éradiqué de force la presse libre sans se considérer comme une trahison de la démocratie. Le gouvernement hongrois n’est pas antidémocratique mais simplement « illibéral » – une réaction peu recommandable mais nécessaire à la mainmise de la gauche sur le domaine culturel.

Ce en deux étapes – ce n’est pas vraiment antidémocratique, et il est nécessaire de combattre la gauche – est exactement la façon dont les républicains justifient leurs propres attaques contre la démocratie chez eux.

Le gerrymandering extrême, la prise de contrôle des conseils électoraux locaux, la purge des non-votants des listes électorales, le retrait du pouvoir des gouverneurs démocrates dûment élus, le remplissage des tribunaux avec des juges partisans, la création d’un réseau de propagande médiatique que ses partisans consomment à l’exclusion d’autres sources – toutes les approches républicaines cela, avec quelques noms modifiés, pourrait facilement décrire les techniques du Fidesz pour creuser la démocratie de l’intérieur.

Le virage républicain vers la démocratie est en grande partie alimenté par le sentiment d’ascendance de la droite par la gauche – accentué par les défaites électorales de 2008 et 2020 et renforcé par la défaite dans les batailles de la guerre culturelle comme le mariage homosexuel. L’expertise de Dreher sur la Hongrie est une expression exceptionnellement honnête de cette attitude ; il exprime ce que beaucoup à droite croient mais ont peur de l’avouer trop ouvertement.

C’est finalement ce qui rend le pèlerinage de Carlson à Budapest si inquiétant. Le suivi massif de l’hôte de Fox lui donne un pouvoir inhabituel pour définir les termes de la conversation sur la droite; quand il parle, les républicains de Trump écoutent. Son étreinte d’ours d’Orbán pourrait non seulement mettre en évidence le point de vue de Dreher, mais également renforcer son influence sur le GOP.

Les républicains d’aujourd’hui n’imitent pas directement Orbán ; ils ont leur propre livre de jeu anti-démocratique, tiré de sources entièrement américaines. L’adhésion active de Carlson à l’homme fort de la Hongrie risque de rendre ce lien plus direct, donnant aux républicains plus d’idées sur la façon de prendre le contrôle et un sens plus puissant de la justification en le faisant.