Tucker Carlson interviewe Donald Trump avant les élections — RT World News

Le candidat républicain à la présidentielle américaine participe à un événement caritatif en Arizona

Le journaliste conservateur Tucker Carlson mène une interview en direct avec le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump quelques jours avant le jour du scrutin.

Trump a rejoint Carlson à Glendale, en Arizona, pour un événement caritatif visant à collecter des fonds pour les victimes des ouragans Milton et Helene.

Les Américains se rendront aux urnes le 5 novembre pour choisir entre Trump et sa rivale démocrate, la vice-présidente Kamala Harris. Cette élection à enjeux élevés a été décrite comme l’un des cycles politiques les plus litigieux et controversés de mémoire récente, les deux candidats échangeant des insultes et s’accusant mutuellement de détruire le pays.

Les questions brûlantes incluent l’économie, l’immigration et la réponse aux conflits en cours à Gaza et en Ukraine.