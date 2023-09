Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie — La personnalité fanfaronnante de la télévision américaine Tucker Carlson a fustigé les États-Unis pour avoir envoyé trop d’aide à l’Ukraine, a qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky de « en sueur et semblable à un rat » et a donné crédit aux justifications sans fondement de la Russie pour son invasion. La rhétorique de l’ancien animateur de Fox News sur la guerre – il l’a qualifiée de « guerre de changement de régime » menée par les États-Unis contre la Russie – et ses attaques contre le gouvernement de Zelensky – « un pur État client du Département d’État américain » – s’alignent si bien avec les principaux arguments de propagande de la télévision d’État russe, une chaîne a décidé de diffuser la nouvelle émission de Carlson sur X, anciennement Twitter, à des millions de Russes, mais apparemment sans la permission de Carlson.

La chaîne Rossiya 24 a récemment teasé une nouvelle émission « Tucker » et le premier épisode a été diffusé ce week-end. Mais plutôt qu’un ensemble de voix off des plus grands succès de Carlson contre l’Ukraine – jetant de la viande crue aux faucons pro-guerre de son public – l’émission s’est avérée être un extrait déroutant d’environ 20 minutes de sa récente interview du Texas en difficulté. Le procureur général Ken Paxton, un fonctionnaire pratiquement inconnu des téléspectateurs russes.

Rossiya 24 est la principale chaîne d’information de Russie, et les animateurs de ses émissions-débats politiques passent des heures à répéter à leur public que Kiev, et non Moscou, est responsable de cette guerre brutale et que l’aide militaire américaine ne fera rien d’autre que d’aider les « néo-démocrates ». Le nazi Zelensky « combattit » jusqu’au dernier Ukrainien.

En ce sens, Carlson serait un élément naturel dans l’alignement. Ses descriptions de Zelensky, qui est juif, comme un rat, par exemple, ont été dénoncées par des groupes juifs comme recourant à un vieux trope antisémite utilisé, entre autres, par les nazis. Il a fait ces commentaires lors du début de son émission sur Internet en juin, dans laquelle il a également déclaré que des extraterrestres visitaient la Terre et a remis en question les récits officiels des attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et à Washington.

Mais les experts russes utilisent depuis longtemps les diatribes de Carlson sur Fox News pour étayer leurs points de vue, s’emparant de l’éminente star de la télévision américaine pour renforcer la crédibilité de leurs affirmations et montrer comment les théories du complot du président russe Vladimir Poutine sur Washington trouvent un écho bien au-delà des frontières russes.

Les accusations d’antisémitisme se multiplient après que Poutine ait dénigré les racines juives de Zelensky

Bien avant l’invasion de l’Ukraine en février 2022, les dirigeants de la télévision russe ont rediffusé avec enthousiasme des segments de Carlson pour illustrer les troubles politiques aux États-Unis et démystifier les allégations d’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine. (Même si le défunt patron de Wagner, Evgueni Prigozhin, se vantait de s’être mêlé de la course en utilisant ses fermes de trolls sur Internet.)

Plus récemment, ce récit s’est transformé en descriptions haletantes de la persécution « injuste » de l’ancien président Donald Trump, que Poutine a récemment décrit comme une personne « politiquement persécutée », et qualifiant les actes d’accusation contre lui de preuve de « la pourriture du système politique américain ». , qui ne peut prétendre pouvoir enseigner la démocratie aux autres.»

Les médias d’État russes ont également rapidement pris la défense de Carlson après son licenciement par Fox en avril dernier, avec des titres tels que « Carlson a été licencié à cause de ses reportages intrépides sur l’Ukraine ». Les médias russes ont également amplifié les informations selon lesquelles des républicains du Congrès se seraient opposés à l’aide militaire fournie par les États-Unis à l’Ukraine – ce qui pourrait considérablement augmenter les chances de Poutine de remporter une victoire dans cette guerre interminable et acharnée.

L’idée d’une émission de Tucker Carlson dans le cadre d’une programmation régulière en Russie semblait annoncer la prochaine étape dans la fusion des experts américains de droite du MAGA et de la propagande du Kremlin.

Rossiya 24 a commencé à faire la publicité de ce qui semblait être une version russe de l’émission de Carlson il y a environ trois semaines, avec une bande-annonce composée de clips dans lesquels l’animateur prononce à plusieurs reprises le mot « Russie » avec des intonations différentes avant qu’un slogan n’apparaisse : « Le présentateur américain bruyant va à un autre niveau, ici » – orné des logos représentant le spectacle de Carlson et de l’emblème de Rossiya 24.

VGTRK, la société holding propriétaire de Rossiya 24, n’a pas répondu à une demande de commentaire. Carlson, dans une interview avec le Financial Times, a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’émission et, utilisant un juron, l’a qualifié d’absurdité.

La Russie attaque le port d’Odessa, dernière attaque contre les céréales ukrainiennes

Carlson a été licencié de Fox News en avril quelques jours seulement après que la chaîne a accepté de payer 787,5 millions de dollars pour régler un procès en diffamation intenté par Dominion Voting Systems, qui accusait la chaîne d’avoir diffusé de fausses allégations selon lesquelles elle avait conspiré pour truquer l’élection présidentielle de 2020.

La nouvelle du licenciement de Carlson a été largement médiatisée en Russie, où des médias proches du Kremlin ont déclaré qu’il avait été licencié pour avoir « dit la vérité » dans une Amérique dépourvue de liberté d’expression. Un présentateur de premier plan lui a publiquement proposé un emploi.

Carlson a rapidement lancé une nouvelle émission sur X, l’ex-Twitter, où dans le tout premier épisode il abordait ses sujets habituels teintés de théorie du complot, décrivant Zelensky comme un rat et suggérant sans preuve que l’Ukraine était responsable de la destruction de un barrage majeur situé dans une zone d’Ukraine occupée par la Russie.

Il n’existe toujours aucune preuve concluante de qui ou quoi a détruit le barrage de Kakhovka, mais Carlson a déclaré à ses téléspectateurs que cela n’avait aucun sens pour la Russie de l’avoir fait.

Récemment, Carlson a demandé une interview à Poutine, une demande qui a été rendue publique et approuvée par la chef du réseau RT, financé par l’État, Margarita Simonyan, lors d’une apparition à l’antenne avec un autre propagandiste, Vladimir. Soloviev.

« Tucker est un gars formidable, et en passant, il demande vraiment un entretien avec Vladimir Poutine, donc si quelqu’un entendait cela et le rapportait au président, ce serait formidable », a déclaré Simonyan.

« L’animateur le plus populaire de toute l’histoire des États-Unis, et que s’est-il passé ? » » dit Simonyan. « Il a été expulsé de Fox News ! Et il n’a même pas dit quelque chose d’aussi radical, il n’était tout simplement pas en phase avec le reste de la chorale.

Zelensky attaque Washington dans un effort urgent pour renforcer son soutien

La semaine dernière, Carlson a affirmé sans preuve que « le gouvernement américain » l’avait empêché d’interroger Poutine.

«J’ai essayé d’interviewer Vladimir Poutine et le gouvernement américain m’a arrêté», a-t-il déclaré dans une interview publiée jeudi par le magazine suisse Die Weltwoche. « D’ailleurs, personne ne m’a défendu. Je ne pense pas que quelqu’un dans les médias ait dit : « Attendez une seconde ». Je n’aime peut-être pas ce type, mais il a le droit d’interroger qui il veut, et nous avons le droit d’entendre ce que dit Poutine.

« Vous n’avez pas le droit d’entendre la voix de Poutine. Parce que quoi? Il n’y a pas eu de vote là-dessus. Personne ne me l’a demandé. J’ai 54 ans. J’ai payé mes impôts et j’ai respecté la loi», a déclaré Carlson cité par Die Weltwoche.

Lundi, le porte-parole du Kremlin a déclaré qu’il était inutile pour le moment d’accorder des interviews à des journalistes occidentaux car

« Nous recevons chaque jour des dizaines de demandes de la part des médias internationaux, y compris des médias américains, demandant une interview à Poutine », a déclaré Dmitri Peskov lors de son appel quotidien avec les journalistes. « Nous pensons que le moment viendra où un tel entretien sera nécessaire. Mais à l’heure actuelle, alors que l’opinion publique est droguée par une propagande anti-russe, presque personne n’est capable de comprendre sobrement l’analyse de la situation faite par Poutine.»

« Mais nous sommes convaincus que tôt ou tard un tel moment viendra », a poursuivi Peskov. «Vous savez que le président, lorsqu’il s’adresse aux médias étrangers, est toujours extrêmement franc, donne des réponses détaillées et explique toujours la position de notre pays. Si Carlson fera partie des candidats retenus pour un entretien, attendons de voir.»