Tucker Carlson fait l’éloge de la mère noire de Floride, Keisha King, pour avoir combattu la théorie de la race critique «raciste» de l’école

L’animateur de télévision Tucker Carlson a félicité une mère noire de Floride pour avoir «dit la vérité» lorsqu’elle a contesté la décision de son conseil scolaire d’enseigner la théorie critique de la race dans le cadre de son programme.

Keisha King, qui a comparu jeudi devant le conseil scolaire du comté de Duvall, a martelé le concept académique et l’a qualifié de « raciste ».

Tucker Carlson a applaudi Keisha King, maman de Floride, pour avoir pris position contre la théorie de la race critique lorsqu’elle a comparu devant le conseil scolaire public de Duvall jeudi Crédit : Fox News

King a qualifié le CRT de « raciste » et s’est battu contre le concept académique de faire partie du programme scolaire Crédit : Fox News

« À peine le 31 mai, marquant les 100 ans [since] les émeutes de Tulsa, il est triste que nous envisagions même quelque chose comme la théorie critique de la race, où les enfants seront séparés par leur couleur de peau et considérés comme des oppresseurs permanents ou opprimés en 2021 », a déclaré King, selon Fox News.

« Ce n’est pas enseigner la vérité », a poursuivi King « à moins que vous ne pensiez que les Blancs sont meilleurs que les Noirs.

« Je ne sais pas pour vous, mais dire à mon enfant, ou à n’importe quel enfant, qu’il a un statut d’opprimé permanent en Amérique parce qu’il est noir est raciste », a déclaré King, « et dire que les Blancs sont automatiquement au-dessus de moi, mes enfants, ou n’importe quel enfant est raciste aussi.

« Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons défendre dans notre pays. »

Après avoir diffusé un extrait de l’appel de King devant le conseil scolaire, Carlson a déclaré: « Bien pour elle. Elle dit la vérité. Trop peu le sont » Crédit : Fox News

Dans l’émission de vendredi soir, Carlson a félicité King, qui est une femme noire, pour sa prise de position contre Critical Race Theory.

« Très peu de parents ont riposté, mais certains commencent à le faire », a déclaré Carlson avant de braquer les projecteurs sur King.

« En voici une : une mère du nom de Keisha King a dit à sa commission scolaire que ce genre d’endoctrinement doit cesser immédiatement.

« Tant mieux pour elle. Elle dit la vérité. Trop peu le sont.

Le discours de King a suscité un intérêt national et les écoles publiques du comté de Duvall ont confirmé qu’elles invoquaient l’interdiction du CRT par le gouverneur de Floride Ron DeSantis Crédit : Fox News

Carlson a déclaré qu’il appelait la théorie de la race critique, ou CRT, depuis un certain temps.

Le CRT est un concept académique qui a fleuri dans les années 1970 et 1980, affirmant que le racisme est une construction sociale.

L’idée est que le racisme s’étend au-delà des préjugés ou des préjugés d’un individu et est en fait profondément enraciné dans les politiques et les systèmes juridiques et gouvernementaux, selon Education Week.

« De la maternelle jusqu’aux études supérieures – à tous les niveaux. »

Carlson accuse CRT de changer « la façon dont les enfants sont enseignés ».

« Et cela a beaucoup changé ce qu’on leur enseigne.

« Et ça les empoisonne. »

Les efforts de King ont été acclamés à l’échelle nationale.

Et peu de temps après la réunion, les écoles publiques du comté de Duvall ont confirmé qu’elles invoquaient l’interdiction du CRT du gouverneur de Floride Ron DeSantis, selon News4Jax.