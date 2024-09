Tucker Carlson et Glenn Beck à Salt Lake City détaillent la bataille qu’ils voient entre le bien et le mal

Tucker Carlson et Glenn Beck ont ​​présenté le moment actuel de la politique américaine comme une bataille spirituelle entre le bien et le mal lors de la quatrième étape de la « tournée live de Tucker Carlson » à Salt Lake City samedi.

Les deux animateurs de talk-show conservateurs — qui ont chacun à un moment donné revendiqué le statut de la plupart regardé L’un des personnages principaux de la série télévisée câblée n’a mentionné les partis politiques qu’une seule fois. Mais les références à « Dieu », aux « Écritures » et à la « fin des temps » ont rempli le monologue d’ouverture de 30 minutes de Carlson, ainsi que la discussion d’une heure qui a suivi entre lui et Beck, qui a inclus une prière de Beck, devant un public de plusieurs milliers de personnes au Delta Center.

Dans une conversation qui allait de la légèreté à la confession, Carlson et Beck ont ​​condamné les élus qui prônent le traitement des mineurs transgenres, qui soutiennent l’intervention dans les conflits étrangers prolongés et la censure de la liberté d’expression, affirmant que ces dirigeants n’ont pas seulement une opinion erronée, ils « travaillent pour le mal ».

« C’est une différence bien plus profonde que politique », a déclaré Carlson. « C’est une différence théologique. »

Carlson a visité l’Utah dans le cadre de sa première tournée live, qui a débuté en Arizona mercredi et qui traversera le pays au cours de 16 spectacles, avec des invités comme le sénateur républicain de l’Ohio JD Vance, l’ancien candidat républicain à la présidence Vivek Ramaswamy et l’ancienne membre du Congrès démocrate Tulsi Gabbard.

Carlson compte près de 14 millions d’abonnés sur X, où il publie de longues interviews avec des invités qu’il appelle « les personnes les plus intéressantes du monde ». Son podcast est actuellement classé n°2 sur iTunes. meilleurs classements.

Parmi les personnes récemment interviewées figurent le musicien country Jason Aldean, l’ancien candidat indépendant à la présidence Robert F. Kennedy Jr. et le podcasteur Darryl Cooper, qui a reçu des réactions négatives en ligne cette semaine après avoir qualifié Winston Churchill de « principal méchant de la Seconde Guerre mondiale » sur l’émission de Carlson. Spectacle du mardi.

Samedi soir, Carlson a tenu à critiquer le vitriol des médias sociaux, affirmant que la motivation derrière sa tournée en direct était d’entrer en contact avec des Américains ordinaires plus « normaux », qui, selon lui, sont beaucoup moins divisés que les médias ne le décrivent.

« Si vous découvrez le pays principalement à travers votre iPhone, oh, c’est tellement décourageant », a déclaré Carlson.

Les forces qui alimentent la division, qu’elles soient numériques, politiques ou commerciales, sont l’un des signes les plus évidents du mal, selon Carlson, qui a énuméré plusieurs « marqueurs » « non politiques » du bien et du mal. Semer la confusion ? Mal. Imposer le chaos à l’ordre ? Mal. Encourager l’unité ? Bien.

« Si vous trouvez une classe dirigeante qui encourage les gens qu’elle dirige à se haïr les uns les autres – pour des raisons raciales, religieuses ou sexuelles – vous êtes face à un acte maléfique. Point final. Et c’est certainement ce que l’on voit dans ce pays », a déclaré Carlson.

Carlson et Beck n’ont pas exprimé d’espoir dans les politiciens pour changer les choses. Beck, membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a déclaré qu’après avoir étudié personnellement avec des spécialistes de la Bible, il avait l’impression que le monde était dans la « fin des temps ». Mais Beck et Carlson, qui a déclaré être épiscopalien, ont tous deux exprimé leur espoir dans la bonté individuelle des gens.

« Il y a plus de bien que de mal », a déclaré Beck, élevant la voix et se levant de sa chaise. « Mais nous ne nous levons pas. Levons-nous et disons-le à voix haute. « C’est mal. C’est mal. Cela n’arrivera pas sous ma surveillance. Point final. »

Beck et Carlson parlent des politiciens de l’Utah

Tandis que Carlson louait les habitants de l’Utah pour leur gentillesse et leur ascendance pionnière, Beck s’en est pris à quelques politiciens de Beehive State. Beck, qui dit vivre dans l’Idaho et avoir son studio au Texas, a déclaré qu’il n’y a « pas beaucoup » de responsables au sein du « gouvernement de l’État » qui, comme l’a dit Carlson, « comprennent les enjeux de ce qui se passe ».

Beck a ensuite raconté avoir vu plusieurs participants à l’événement dire : « Pas de Cox, pas de Cox, pas de Cox », en référence au gouverneur républicain de l’Utah, Spencer Cox. « Et je l’ai parfaitement compris, car je suis au courant de la politique ici », a déclaré Beck. Des dizaines de bénévoles étaient présents à l’événement pour promouvoir la candidature au poste de gouverneur du représentant de l’État Phil Lyman, R-Blanding, qui a perdu la primaire républicaine contre Cox par 37 500 voix en juin.

La colistière de Lyman, Natalie Clawson, a déclaré au Deseret News qu’ils considéraient l’événement comme une excellente occasion de faire connaître leur candidature au poste de gouverneur parce qu’ils étaient parmi des « amis ».

« Nous sommes vraiment en résonance avec Tucker Carlson et Glenn Beck en raison du message qu’ils partagent, ils défendent la liberté d’expression et ils s’opposent à la corruption », a déclaré Clawson.

Clawson a déclaré qu’elle espérait que les deux personnalités conservatrices célèbres évoqueraient la course au poste de gouverneur de l’Utah. Carlson a consacré 11 minutes entières à monologue de critiquer Cox en 2022 et l’a fait à nouveau lors d’une entretien à la Convention nationale républicaine en juillet.

« Il s’inquiète de la façon dont l’Utah devient de plus en plus un État bleu sous la direction du gouverneur Cox », a déclaré Clawson à propos de Carlson. « Nous partageons la même inquiétude avec de nombreuses personnes présentes ce soir. »

Carlson a fait l’éloge du sénateur de l’Utah Mike Lee, qu’il a qualifié d’« ami » et de « homme merveilleux, merveilleux ».

Beck a répondu en disant : « Très honnêtement, la façon dont les médias et certains dirigeants de cet État traitent Mike Lee est une abomination. Il n’est pas un radical. Il n’est pas un radical. C’est un constitutionnaliste. »

Beck : la tentative d’assassinat de Trump est une « opération »

Vers la fin de l’événement, Carlson a demandé à Beck ce qu’il pensait de la tentative d’assassinat contre l’ancien président Donald Trump. Beck, auteur de plus d’une douzaine de best-sellers, a déclaré : « En tant qu’écrivain de fiction, je dirais qu’il s’agissait d’une « opération » gouvernementale. Ils ont essayé de tuer le président des États-Unis. »

Carlson a fait écho à la conclusion de Beck, affirmant que le fait qu’il y ait un toit non gardé à quelques centaines de mètres de la scène où se tenait Trump était une preuve « concluante » que « l’administration Biden a permis que cela se produise. Point final. Ils ont littéralement permis que cela se produise. Que ce soit consciemment ou non, ils ont permis que cela se produise. »

Dans les dernières minutes de son interview, Beck a comparé Trump à Martin Luther King Jr., un individu imparfait qui a accepté de diriger un mouvement. « Le Seigneur utilisera n’importe quelle personne, n’importe quel défaut, n’importe qui, si vous dites simplement ‘oui’ », a déclaré Beck. « Donald Trump est simplement la première personne à avoir dit ‘ok, je le ferai’. Et il le fera. »