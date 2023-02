Tucker Carlson et Boris Johnson échangent des coups — RT World News

L’animateur de Fox News a qualifié l’ancien Premier ministre britannique de “vieille femme terrifiée”

Une guerre des mots a éclaté entre Tucker Carlson et Boris Johnson, l’animateur de Fox News affirmant que l’ancien Premier ministre britannique était un “lâche” pour avoir refusé de venir à son émission pour répondre à des questions sur sa position sur le conflit en Ukraine.

Johnson est celui qui a porté le premier coup dans l’échange, affirmant mercredi que Carlson infectait ses téléspectateurs républicains avec “mauvaises idées” par sa critique de l’implication de Washington dans le conflit entre Moscou et Kiev.

« Quelqu’un a-t-il entendu parler de Tucker Carlson ? Qu’est-ce qu’il y a avec ce mec ? Tous ces merveilleux républicains semblent en quelque sorte intimidés par son point de vue », a-t-il déclaré lors d’une table ronde avec le Conseil de l’Atlantique.

L’ancien Premier ministre, qui est actuellement en tournée américaine en tant que conférencier, a déclaré qu’il n’avait regardé aucun des programmes de Carlson, mais qu’il était “frapper” par la fréquence à laquelle le nom de la personnalité de la télévision avait été mentionné dans les conversations qu’il avait eues aux États-Unis.

“J’ai été étonné et horrifié par le nombre de personnes qui ont peur d’un type appelé Tucker Carlson”, dit Johnson.

L’animateur de Fox News a riposté à l’homme politique britannique lors de son émission jeudi. Selon Carlson, il était “choqué” par les commentaires de Johnson parce que – peu de temps avant de les faire – l’ex-Premier ministre avait été invité à son émission pour défendre sa position sur l’Ukraine, mais avait refusé de venir.

Johnson grillé “lâches” à Washington qui avaient peur de son spectacle, “Pourtant, d’une manière ou d’une autre, il n’a jamais mentionné qu’il était l’un d’entre eux”, a déclaré l’expert conservateur.

«Nous savions que Johnson lui-même était un lâche. Nous avons regardé pendant Covid alors qu’il se transformait en une vieille femme terrifiée, mais nous n’avions aucune idée qu’il était aussi un menteur. Nous aurions dû savoir, “ Carlson a conclu.

“Nous savions que Johnson lui-même était un lâche, mais nous n’avions aucune idée qu’il était un menteur.”Boris Johnson a énervé Tucker Carlson, le gars qui pense que les M&M’s sont sexy, en ne participant pas à son émission. pic.twitter.com/CCKmpQWHVf — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) 2 février 2023

Johnson, qui a démissionné de son poste de Premier ministre en septembre après une série de scandales dans son cabinet, avait été l’un des partisans les plus passionnés du gouvernement de Kiev et avait insisté sur une solution militaire au conflit. Certains rapports suggèrent qu’il a contribué à faire dérailler les pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine en mars dernier.

Carlson, d’autre part, n’a jamais hésité à attaquer la politique de l’administration Biden à l’égard de l’Ukraine, arguant que les milliards que les États-Unis avaient donnés à Kiev pourraient être mieux dépensés pour résoudre les problèmes en Amérique et avertissant que le président ukrainien Vladimir Zelensky tentait de traîner la États-Unis dans une confrontation militaire directe avec la Russie.