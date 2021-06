Tucker Carlson est resté stupéfait alors que Rose McGowan révèle «l’enfer» de la tutelle de Britney Spears

TUCKER Carlson a été stupéfait lorsque Rose McGowan a révélé les détails choquants de « l’enfer » de la tutelle de Britney Spears.

L’animateur populaire de Fox News a appris la tutelle de la star emblématique de 39 ans – que Britney a comparée au trafic sexuel mercredi – par l’actrice McGowan sur Tucker Carlson Tonight.

L’animateur populaire de Fox News a appris mercredi les difficultés de Britney Spears Crédit : Fox News

Britney Spears est enfermée sous tutelle depuis l’âge de 25 ans Crédit : Rex

McGowan a dénoncé la tutelle comme « mauvaise » sur Tucker Carlson ce soir Crédit : Fox News

Quelques instants avant que McGowan n’explique comment Britney était enfermée dans une tutelle depuis l’âge de 25 ans, Carlson a reconnu que l’interview avait été organisée à la dernière minute.

Carlson a présenté McGowan en disant: « Juste avant de passer à l’antenne ce soir, nous avons entendu que l’actrice Rose McGowan voulait venir parler de quelque chose.

« Nous n’avons jamais rencontré Rose McGowan auparavant, mais nous sommes complètement ouverts d’esprit. »

« J’en viens à ce rhume, encore une fois, je n’ai pas vu Britney Spears depuis 2003. Je viens de lire qu’elle était sous tutelle, plaidez-moi si vous le voulez bien », a ajouté l’animateur de télévision.

McGowan a expliqué comment Britney a été enfermée dans une tutelle Crédit : Getty – Contributeur

Britney a comparé sa tutelle au trafic sexuel Crédit : Reuters

McGowan a dénoncé la tutelle comme « mauvaise », expliquant : « Imaginez que vous êtes une jeune femme de 25 ans, ou un jeune humain, qui a été forcée de se produire depuis aussi longtemps qu’elle pouvait marcher, pour subvenir aux besoins de sa famille. »

Elle a poursuivi: « Son père l’a mise sous tutelle à l’âge de 25 ans. Beaucoup dans les médias ont ri et l’ont méprisée quand elle s’est rasé la tête. J’ai vécu à Hollywood à cette époque. Et je me suis donné pour mission de tout raconter. vous là-bas ce que tant d’entre vous savent vraiment au fond.

« Cette célébrité, Hollywood et la machine médiatique sont pourris jusqu’à la moelle et ils font mal et ils font des dégâts.

« À 25 ans, son père et un juge ont décidé, avec l’aide de nombreux médecins rémunérés, que Britney Spears était atteinte de démence. Donc, depuis lors, elle a fait une résidence de cinq ans à Vegas, trois jours de spectacles. Elle est parti en tournée en 2018. »

McGowan a déclaré que Britney pouvait prendre «absolument aucune» décision de vie de base pour elle-même Crédit : Getty

McGowan, qui aurait conclu un accord avec Harvey Weinstein après une rencontre dans une chambre d’hôtel, a reconnu le « moment culturel historique » qui a eu lieu mercredi.

« Elle a pu parler pour la première fois, je crois en sa vie, honnêtement et ouvertement », a déclaré McGowen. « Et ce qui lui a été fait est horrible. »

Carlson a semblé bouche bée et abasourdi après l’explication de McGowan.

Après quelques secondes de silence, Carlson dit : « Mec, je veux dire… tu as appuyé sur tous mes boutons, je dois dire. L’idée que l’individu est écrasé par des forces plus grandes qu’elle et qu’au fond c’est vraiment pourri et que les gens sont traités comme des objets jetables plutôt que comme des êtres humains avec des âmes…

Britney a lutté au milieu d’une bataille de tutelle de plusieurs années avec son père Jamie Spears Crédit : AP

Britney a pris la parole pour la première fois devant le tribunal mercredi Crédit : Instagram/Britney Spears

McGowan a déclaré que Britney ne pouvait prendre « absolument aucune » décision de vie de base pour elle-même, ce qui a conduit Carlson à conclure que « l’individu compte avant tout ».

« S’ils peuvent détruire une personne, ils peuvent détruire tout le monde », a-t-il ajouté.

McGowan a détaillé la vie de Britney après que le chanteur a pris la parole pour la première fois devant le tribunal mercredi – au milieu de la bataille de plusieurs années pour la tutelle avec le père Jamie Spears.

Tout en parlant via audio, le hitmaker a déclaré: « Je veux me marier et avoir un bébé.

« Je voulais retirer le DIU et avoir un bébé mais le conservateur ne me laisse pas faire parce qu’ils ne veulent pas que j’aie un bébé. »

Britney est déjà la mère de ses fils Sean, 15 ans, et Jayden, 14 ans, avec son ex-mari Kevin Federline.