« Tucker Carlson est le nouvel Alex Jones », déclare Brian Stelter, animateur de CNN et théoricien du complot du « Russiagate » — RT USA News

Alors que Brian Stelter de CNN patauge dans les cotes d’écoute à côté de Tucker Carlson de Fox News, il a soulevé les graves accusations contre l’animateur de Fox : que Carlson travaille « de mèche » avec le célèbre théoricien du complot Alex Jones.

En tant que critique médiatique en chef de CNN, Stelter concentre régulièrement son attention sur Carlson, qu’il a qualifié d’icône de « la rage et le ressentiment des hommes blancs » une « adepte de la théorie de conspiration, » et « le nouveau Donald Trump ». Cependant, le public ne semble pas s’en soucier et «Tucker Carlson Tonight» a attiré environ 2,8 millions de téléspectateurs chaque soir en juin, contre 786 000 qui ont écouté «Reliable Sources» de Stelter, qui a perdu des téléspectateurs chaque mois depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions. Bien que les deux animateurs montrent à des moments différents, ils sont tous deux considérés comme des représentants des positions politiques de leurs réseaux.

Carlson, peut-être sans surprise, a de nouveau été l’objet de la colère de Stelter dimanche soir. L’animateur de CNN a diffusé un clip de Carlson et Jones abordant des sujets similaires – le gouvernement aurait surveillé leurs communications, les risques associés aux vaccins, l’implication présumée du FBI dans l’émeute du 6 janvier à Capitol Hill – avant de demander à son collègue journaliste de CNN Oliver Darcy si « Tucker Carlson est le nouveau Alex Jones ? »

Darcy a accepté, et après que Stelter ait joué un autre clip de Carlson défendant Jones, et Jones louant le travail de Carlson, il a demandé à Darcy « Est-ce que ces deux gars sont de mèche ? Sont-ils amis, communiquent-ils… sont-ils des frères, que savons-nous de leur relation ? »

« On dirait qu’ils se parlent » Darcy a répondu, avant que le couple ne se relaient pour ravager le « théories du complot d’extrême droite » que les deux hommes croient apparemment.

«Je me souviens quand le Parti républicain et Fox News se sont moqués d’Alex Jones et ont dit que ce type était fou, nous n’allons pas toucher à ce genre de choses, mais maintenant, le visage de Fox est effectivement Alex Jones. Le chef de facto du Parti républicain vante les mêmes choses que Jones vante dans son émission », dit Darcy.

« Ils peuvent différer un peu dans les bouffonneries et la façon dont ils transmettent leur message, mais ce message aux téléspectateurs est cohérent, et il est assez identique. »





Aussi sur rt.com

« Votre émission est f ** king terrible »: Joe Rogan se jette sur Brian Stelter, dit l’animateur de CNN « pas un vrai humain »







Jones, un polémiste fougueux et théoricien du complot, a longtemps été qualifié de « fou » par les experts traditionnels. En effet, peu d’autres commentateurs de droite sont venus à sa défense lorsqu’il a été banni de toutes les grandes plateformes Internet en 2018, pour diverses violations de leur politique de discours. Pourtant, les mêmes accusations portées contre Jones par Stelter et ses collègues avant son interdiction sont maintenant portées contre Carlson. Plusieurs commentateurs favorables à l’établissement ont déjà appelé à la suppression de la plate-forme de Carlson, mais Fox News est jusqu’à présent resté fidèle à son hôte vedette.

Alors que Stelter est parti pour bouillonner à la télévision, certains experts et commentateurs ont souligné l’ironie de l’hôte de CNN appelant quelqu’un d’autre à se propager « théories du complot, » après que le réseau ait diffusé avec enthousiasme des théories sans fondement concernant les liens supposés de Donald Trump avec la Russie pendant quatre ans.

Comment les gens et les médias qui ont passé cinq ans à essayer de faire croire aux Américains que la Russie a pris le contrôle des États-Unis et contrôlé ses institutions par le chantage sexuel n’ont-ils aucune conscience d’eux-mêmes lorsqu’ils essaient d’accuser * d’autres * d’être des complotistes dérangés ? https://t.co/dpTA3fmtXx – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 5 juillet 2021

Clinton, Maddow, Fredo et pratiquement tous les « journalistes » américains ont passé QUATRE ANS à colporter des mensonges russes. Peut-être qu’ils ne sont pas sur de bonnes bases pour accuser les autres d’être des complotistes dérangés. Je dis juste. #Maisons de verrehttps://t.co/Pik2HaBbaT – ThinkOfDave (@thinkofdave) 5 juillet 2021

Cela vient du Fake News Network qui a diffusé ce qui a adhéré à la théorie du complot de la collusion en Russie pendant quatre années consécutives. Dieu, vous êtes des clowns justes https://t.co/AWukr2qXcW — ⭐ (@RealChrisKo) 5 juillet 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !