CONTROVERSIAL L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a déchiré le représentant de Californie Ted Lieu pour avoir dit à un représentant républicain de « prendre votre théorie de remplacement raciste et de la pousser ».

« Heureusement avec des gens comme Ted Lieu aux commandes, ils ne feront pas grand-chose », a déclaré Carlson en ricanant aux commentaires de Lieu. « Guy est un crétin. »

Tucker Carlson s’est moqué du représentant démocrate Ted Lieu Crédit: Fox News

Lieu dans un tweet a dit au représentant républicain Scott Perry de « prendre votre théorie de remplacement raciste et de la pousser » Crédit: Twitter

Carlson faisait référence à une théorie suprémaciste blanche notoire qu’il a lui-même crachée dans son émission, affirmant que des immigrants entrent dans le pays pour prendre le contrôle des États-Unis.

En ouvrant son segment, Carlson a souligné la théorie comme tweetée par le représentant républicain de Californie Scott Perry, dont Lieu a partagé un échange sur Twitter en disant au républicain de «pousser votre théorie raciste».

« Maintenant, Perry faisait un argument que nous avons souvent fait parce que c’est vrai », a déclaré Carlson. « Et c’est que les démocrates utilisent l’immigration de masse pour transformer le pays pour changer qui vote, afin qu’ils puissent contrôler qui gagne. »

« Ted Lou était très ennuyé que Scott Perry ait dit cela et il a donc envoyé le tweet suivant, et il était clairement en colère comme il l’a fait », a poursuivi Carlson en lisant l’échange de tweet de Lieu avec Perry.

Carlson a qualifié Lieu de « crétin » pour son tweet Crédit: AP

Lieu a tweeté sur la théorie de Perry selon laquelle les immigrants envahissent les États-Unis Crédits: Getty

«Les Américains nés dans le pays comme vous ne sont ni plus américains, ni moins américains, qu’un immigrant comme moi. Et chaque année, il y aura de plus en plus de gens qui me ressemblent aux États-Unis. Vous ne pouvez pas l’arrêter. Donc prenez votre théorie de remplacement raciste et faites-la pousser, « Lieu’s tweeter lire à Perry.

Carlson a contesté le tweet de Lieu. « En d’autres termes, vous êtes remplacé et vous ne pouvez rien y faire, alors tais-toi. »

À ce stade de l’émission, Carlson éclata de rire avant d’appeler Lieu un crétin.

Il convient de noter en ouvrant le segment, Carlson a déclaré que Lieu – qui est originaire de Taiwan – « est incroyablement intelligent, est allé à Stanford et Georgetown. »

« Donc, quand Ted Lieu parle, vous voyez vraiment le cerveau du Parti démocrate à l’affiche. »