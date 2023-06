Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Tucker Carlson a fait de vifs commentaires sur la vie personnelle de Barack Obama dans sa nouvelle émission sur Twitter, Tucker sur Twitter.

Vendredi, le commentateur politique américain de 54 ans a mis en ligne un nouvel épisode intitulé « Accrochez-vous à vos tabous ! où il a dit que M. Obama avait une « vie personnelle très effrayante ».

Dans son monologue de 13 minutes, M. Carlson a expliqué à quel point les tabous changeaient « rapidement » et comment « la société américaine n’est pas ouvertement religieuse, mais elle est régie par des tabous ».

La personnalité de la télévision a affirmé que ce que les Américains « ont le droit de ne pas aimer nous est dicté d’en haut » avant de donner des exemples.

Parlant du «comportement actuel de nos politiciens» et de la façon dont «l’adultère était considéré comme disqualifiant [in 1992] pour quiconque cherche une campagne plus élevée », M. Carlson a fait référence à la prétendue liaison extraconjugale de Bill Clinton avec Gennifer Flowers, et comment il est allé « jusqu’au bout pour mentir sur la relation, parce qu’il n’avait pas le choix ».

Le commentateur a ensuite pivoté pour parler de M. Obama, en disant : « En 2008, il était évident pour quiconque prêtait attention que Barack Obama avait une vie personnelle étrange et très effrayante, mais personne ne lui en avait jamais parlé.

«À ce moment-là, le comportement d’un leader au sein de son propre mariage, la relation centrale de sa vie, avait été déclaré non pertinent. C’était les affaires de Barak Obama, pas les vôtres.

M. Carlson n’a pas précisé sa référence à M. Obama.

Le présentateur a poursuivi en disant que « un par un, avec une vitesse croissante, nos vieux tabous ont été abattus.

« Ceux qui restent ont perdu leur force morale ».

Ce n’est pas la première fois que M. Carlson critique M. Obama en public.

En 2021, il a été largement moqué sur Twitter après avoir qualifié M. Obama de « haineux ».

Carlson répondait aux commentaires de M. Obama sur CNN au sujet des organes d’information de droite, qui, selon lui, gagnaient de l’argent en attisant la peur et le ressentiment des Américains blancs.

« [They] faire tout ce qu’ils peuvent pour donner aux gens le sentiment que leur mode de vie est menacé », a déclaré M. Obama à Anderson Cooper de CNN.

« Et voilà, le problème le plus important pour eux actuellement est la théorie critique de la race. » il a dit. « Qui savait que c’était la menace pour notre république? »

S’adressant à son auditoire de Fox News au sujet des commentaires de M. Obama, M. Carlson a déclaré: «Il est de retour pour vous faire savoir que si vous avez un problème avec les enseignants de vos enfants en leur disant que certaines courses sont meilleures que d’autres que vous, mon ami, sont racistes.

Il a poursuivi en disant que M. Obama aurait dû « se retirer à Hawaï et à Martha’s Vineyard », où l’ancien président et sa femme, Michelle Obama, ont acheté une propriété en bord de mer de 12 millions de dollars.

« Ce type est un haineux. Pour de vrai. » il ajouta.

Le dernier épisode de M. Carlson de Tucker sur Twitter a amassé plus de 45 millions de vues et près de 500 000 likes jusqu’à présent.