L’animateur de FOX News, Tucker Carlson, a répondu à sa théorie selon laquelle le FBI aurait orchestré l’assaut meurtrier contre le Capitole des États-Unis jeudi soir, affirmant qu’il s’excuserait s’il se trompait.

Carlson avait précédemment utilisé son segment d’ouverture mardi soir pour critiquer le FBI, laissant entendre qu’il avait joué un rôle dans l’attaque du 6 janvier.

Tucker Carlson a répondu au refoulement de sa théorie selon laquelle le FBI aurait orchestré les émeutes du Capitole des États-Unis jeudi Crédit : Fox News

Dans l’émission de mardi, Carlson a laissé entendre que le FBI pourrait avoir joué un rôle dans les événements du 6 janvier Crédit : AFP

En conséquence, de nombreux organes de presse tels que CNN ont rapidement vérifié la théorie de Carlson, décrivant ses opinions comme complotistes et sans fondement.

Mais jeudi soir, Carlson a demandé : « Combien de soi-disant insurgés du 6 janvier avaient une relation avec le FBI ? Combien de ces taupes du FBI ont encouragé d’autres ce jour-là à enfreindre la loi au Capitole ?

« Nous n’avons entendu personne répondre à ces questions, ni même y répondre.

« Si la réponse est ‘aucun’ – si aucun des manifestants ne travaillait secrètement avec le FBI ce jour-là – alors nous nous sommes trompés, et nous nous en excuserons sincèrement. Nous l’admettrons immédiatement. »

LA THÉORIE REPOUSSE

L’animateur a poursuivi en disant: « Si la réponse n’est pas aucune – et nous sommes presque sûrs que ce n’est pas rien – alors les gens qui prétendent le contraire sont des menteurs et des hacks et devraient quitter la scène publique immédiatement, car ils ont trahi leurs lecteurs et les téléspectateurs. »

Le Sun n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les affirmations de Carlson.

Après les premières remarques de l’animateur mardi, plusieurs républicains n’ont pas tardé à partager la théorie, tweetant à propos du segment Fox News.

Selon CNN, les experts juridiques se sont moqués de l’analyse de Carlson sur la façon dont les documents judiciaires auraient révélé que « des agents du FBI organisaient l’attaque ».

La théorie de l’animateur de Fox News a été rapidement contestée par divers médias, qui l’ont qualifiée de « complot » et de « sans fondement ». Crédit : Reuters

La théorie est la dernière en date des personnalités de droite qui cherchent à détourner l’attention du rôle des partisans du président Donald Trump dans les émeutes du 6 janvier.

Dans le passé, les démocrates, les partisans de Black Lives Matter et les membres d’Antifa, un mouvement d’extrême gauche, ont été blâmés par les partisans de Trump.

Carlson a admis que sa théorie avait provoqué une « hyperventilation à Washington », mais a continué à la soutenir.

Il a ensuite demandé : « Pourquoi ne pouvons-nous pas voir la bande par nous-mêmes ? Le gouvernement cache plus de quatorze mille heures de vidéosurveillance qui montre exactement ce qui s’est passé au Capitole ce jour-là. Pourquoi cachent-ils cela ? Les organes de presse n’exigent-ils pas de le voir ?

« Vous détesteriez penser que NBC News, par exemple, ou Vox, ou The Atlantic, ou The Washington Post, ou The Daily Beast, ou The New York Times, ou n’importe lequel d’entre eux, travaille en fait pour protéger le régime aux dépens du public.

« Mais, malheureusement, nous commençons à en conclure. Veuillez nous prouver le contraire. »