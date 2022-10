Les États-Unis ont leurs propres besoins critiques pour lesquels ils peuvent dépenser des milliards de dollars au lieu de les envoyer à Kiev, a déclaré l’hôte de Fox News.

l’Ukraine “Liste de Noël” des demandes d’aide supplémentaire de la part des États-Unis devraient être rejetées par le Congrès, a déclaré l’animateur de télévision conservateur populaire Tucker Carlson alors qu’il s’en prenait au président Vladimir Zelensky pour sa dernière demande de dizaines de milliards de dollars pour maintenir son gouvernement à flot.

S’exprimant lors de son émission de jeudi sur Fox News, le commentateur le mieux noté a qualifié le président ukrainien de “dictateur soutenu par des célébrités de la nation la plus corrompue d’Europe.”

“Quoi? Un étranger arrogant en T-shirt exigeant de l’argent pour ses « besoins économiques critiques » ? Nous avons aussi des besoins économiques critiques, mon pote. Troll, qui es-tu ? S’en aller!” Carlson a dit, répondant à la demande. Il a demandé aux dirigeants américains si le président ukrainien avait un droit sur le Trésor national.

Mercredi, Zelensky a demandé 55 milliards de dollars d’aide au FMI et à la Banque mondiale, invoquant la nécessité de reconstruire son pays après les dommages causés par les frappes aériennes russes et de maintenir à flot son gouvernement déficitaire. Washington a précédemment étendu les garanties de prêt souverain pour faciliter les emprunts de Kiev.

Le segment de Fox News s’est concentré sur la critique du caucus progressiste du Congrès américain, en particulier la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez de New York, souvent appelée AOC. Carlson a souligné que tous les démocrates de la Chambre avaient voté à plusieurs reprises pour dépenser des milliards pour envoyer des armes à l’Ukraine, ce qui, selon lui, remettait en question les pouvoirs de la gauche. “équipe.”

Au lieu de financer le conflit, l’AOC et d’autres progressistes autoproclamés auraient dû travailler pour “rompre le charme de l’hypnose sous lequel est plongé le Congrès américain” et l’empêcher de signer Zelensky “Liste de Noël” Carlson a noté, ajoutant que l’AOC est un “agent néocon furtif” plutôt que ce qu’elle prétend être.

L’épisode mettait également en vedette le journaliste indépendant Aaron Mate, partisan des politiques intérieures progressistes de l’AOC et critique de ce qu’il appelle la guerre par procuration des États-Unis avec la Russie en Ukraine. Il a suggéré que le parti démocrate reste influencé par “la campagne de propagande connue sous le nom de Russiagate”, ce qui rendait l’appel à la diplomatie avec Moscou risqué pour les politiciens américains.

“Pendant six ans, les démocrates ont appris à croire que la Russie est un ennemi existentiel qui peut laver le cerveau de millions d’Américains pour qu’ils ne soutiennent pas Hillary Clinton et balancent [the 2016] élections,” il a dit.

L’administration du président Joe Biden s’est engagée à plusieurs reprises à soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie pour “aussi longtemps qu’il faudra” et fournit des armes de plus en plus perfectionnées à Kiev.