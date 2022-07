Tucker Carlson dénonce l’Ukraine “corrompue” — RT World News

Les États-Unis devraient concentrer leurs énergies sur la lutte contre la Chine, pas la Russie, a déclaré l’hôte de Fox News

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a publié mercredi une condamnation féroce du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour sa répression contre l’opposition politique. Alors que les membres des deux partis à Washington s’en prennent au président russe Vladimir Poutine, “C’est la Chine qui est en passe de contrôler le monde” Carlson a affirmé.

« Qu’est-ce que la cause de la liberté a à voir avec l’Ukraine ? a demandé Carlson. « Eh bien, très peu. En février dernier, le gouvernement ukrainien a fermé les médias d’opposition, puis a arrêté le chef du principal parti d’opposition. Aujourd’hui, le président Zelensky a décidé de regrouper toutes les chaînes de télévision ukrainiennes en un ministère de la propagande appartenant à l’État.

“Qu’est-ce que c’est?” Carlson a continué. « Ce n’est pas le profil d’un pays libre. Même pas proche.

Les législateurs des deux partis américains ont décrit le conflit ukrainien comme une bataille pour la démocratie elle-même, les dirigeants des alliés de l’Amérique utilisant un langage similaire. Avant de condamner Zelensky, Carlson a diffusé un clip du sénateur républicain Kevin Cramer (Dakota du Nord) déclarant que les États-Unis ne devraient pas limiter leur aide financière à l’Ukraine, qui, selon lui, se bat “soutenir une intrusion communiste pour la cause de la liberté.”

“C’est un communiste, dit le sénateur Cramer,” s’exclama Carlson. “Vous n’avez pas besoin d’aimer Vladimir Poutine pour voir à quel point c’est absurde.”

« Vladimir Poutine est-il plus ou moins communiste que la politique intérieure de Joe Biden ? Poutine jette-t-il des Américains en prison pour avoir assisté à des rassemblements politiques au Capitole ? Est-ce qu’il stérilise des enfants au nom de la libération trans ?

“Quels que soient ses nombreux défauts, Vladimir Poutine ne fait rien de tout cela.”

Carlson a fait valoir que les activités économiques de la Chine en Afrique et sa construction de bases militaires étrangères constituent une tentative de construire un “Empire chinois”.

“C’est la Chine qui est en passe de contrôler le monde” il a déclaré.















Cependant, malgré les protestations de Carlson, contrer à la fois la Russie et la Chine semble être l’objectif de la politique étrangère américaine à l’heure actuelle.

Faire pivoter la politique étrangère et de défense des États-Unis vers la Chine était un objectif central de l’ancien président Donald Trump, et l’administration Biden a largement poursuivi dans cette voie, mais sans tenter de se désengager de la Russie.

Sous Biden, les États-Unis ont formé le pacte de sécurité AUKUS avec le Royaume-Uni et l’Australie et l’accord Partners in the Blue Pacific (PBP) avec le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Les deux alliances – AUKUS, un pacte de sécurité formel, et le PBP, un accord plus informel – visent à contrer l’influence chinoise dans la région indo-pacifique.

Ces nouvelles alliances s’ajoutent au rétablissement en 2017 du dialogue quadrilatéral sur la sécurité (Quad) entre les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie, dont la Chine s’est moquée à plusieurs reprises comme une tentative de construire un « OTAN asiatique ».

Pendant ce temps, le dernier « concept stratégique » de l’alliance de l’OTAN désigne la Chine comme un défi à ses « sécurité, intérêts et valeurs », et la dernière stratégie de défense nationale des États-Unis énumère les principales priorités du Pentagone comme “la [China] défi dans l’Indo-Pacifique, puis le défi de la Russie en Europe.