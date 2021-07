Tucker Carlson dénonce la « blague » Kamala Harris comme un « bouffon avide de pouvoir » au-delà de la frontière et dit qu’elle dirige le pays

TUCKER Carlson a qualifié la « blague » Kamala Harris de « bouffon avide de pouvoir » sur la crise frontalière et dit qu’elle « dirige le pays ».

Le présentateur en colère affirme que « personne ne pense que Joe Biden dirige réellement la Maison Blanche ».

Kamala Harris n’a pas fait grand-chose pour aider, dit un cinglant Tucker Carlson Crédit : Renard

La vague de migrants est devenue un « tsunami », grâce à Kamala Harris, ci-dessus, ajoute Carlson Crédit : Reuters

Il a qualifié Kamala Harris de « bouffon avide de pouvoir » sur Fox News.

Carlson a déclaré: « C’est une blague. Elle peut à peine passer la journée. Elle n’a aucune idée de ce qu’elle fait. »

Se référant à la crise frontalière entre les États-Unis et le Mexique, il a ajouté que la vague de migrants est devenue un « tsunami ».

Dans son émission du vendredi soir, Carlson s’est moqué de Harris, demandant « si Joe Biden ne dirigeait pas les choses », alors qui était vraiment en charge de l’Amérique.

Décrivant la vice-présidente comme une « blague », qui « se faisait passer pour un adulte compétent », Carlson a ajouté que ceux qui l’entouraient devaient « se taire et accepter la domination de Kamala sur vous ».

Tucker Carlson ne pense pas que Joe Biden est vraiment aux commandes Crédit : AFP

Il s’est plaint : « Faites remarquer qu’elle est un bouffon avide de pouvoir se faisant passer pour un adulte compétent, et ils vous dénonceront instantanément comme raciste.

« Beaucoup de gens, en particulier dans les médias, trouvent encore que l’idée d’être traité de raciste est la chose la plus effrayante qu’ils puissent imaginer. Plus effrayant que de mourir.

« Alors ils feront tout pour l’éviter, y compris en ignorant la médiocrité évidente de Kamala Harris. Alors ils la couvrent à peine.

« Kamala Harris est peut-être l’une des personnes les moins impressionnantes de la vie publique, mais certains jours, on dirait qu’elle dirige quand même notre pays.

« Le mois dernier, le président du Mexique a fait valoir ce point. »

Obrador a déclaré : « Ce fut une très bonne rencontre avec la vice-présidente, Kamala Harris. C’était tellement bien que je l’ai appelée ‘présidente’. »

Carlson a poursuivi son verdict accablant : « Obrador n’est pas le seul. Le président des États-Unis l’appelle président.

« Et dans ce pays, les électeurs sont arrivés à la conclusion qu’en fait, elle l’est. »

Il a cité un nouveau sondage du Trafalgar Group et de la Convention des États sur le leadership politique des États-Unis.

Le présentateur opiniâtre dit que le vice-président est vraiment « responsable » Crédit : Alamy

Cela a fait griller les Américains sur ceux qui, selon eux, dirigent le gouvernement fédéral.

Le présentateur a déclaré: « Dans un sondage auprès d’électeurs probables, la majorité des électeurs américains ont déclaré que Joe Biden n’était pas vraiment aux commandes.

« Et ce n’étaient pas seulement les républicains qui pensaient cela. Un tiers des démocrates ont déclaré que Biden était vraiment aux commandes. Un autre 10 % n’était pas sûr. »

« En dehors de cette chaîne, personne à la télévision n’est autorisé à dire ce qui semble évident, à savoir que Biden ne peut pas vraiment faire son travail. »

Il a fait écho aux commentaires de l’animateur de podcast populaire Joe Rogan qui a déclaré: » Joe Biden est le président, il est notre chef … [but] il tient à peine le coup. »

Carlson a ajouté: « Nous ne parlons pas beaucoup du déclin de Biden dans cette émission, parce que c’est déprimant et parce que notre position par défaut est toujours de respecter les personnes âgées … c’est un mauvais karma de s’en moquer.

« Mais dans le cas de Biden, c’est manifestement vrai. La question est de savoir qui est vraiment responsable si Biden ne l’est pas ?

« De plus en plus, il semble que Kamala Harris dirige les choses.

« Si vous croyez en la démocratie, c’est un problème.

« Aucun grand groupe de personnes n’a jamais voulu mettre Harris aux commandes du pays.

« Elle a obtenu le poste… entièrement par défaut. »

Vendredi, le Sun Online a fait état du chaos dans les rangs de Harris – après que plusieurs responsables de l’administration aient décrit son bureau comme un « merde ».

Le chaos apparent a été détaillé pour la première fois dans un rapport de Politico, qui a également mis au jour des tensions qui couvent depuis longtemps entre le personnel du vice-président et celui du président Biden.

Une douzaine d’anciens et d’actuels membres du personnel ont décrit l’environnement dans le bureau de Harris comme « toxique » et ont déclaré qu’ils souffraient d’un moral bas, d’un manque de confiance et de fréquentes pannes de communication.

« Les gens sont jetés sous le bus par le haut, il y a des fusibles courts et c’est un environnement abusif », a affirmé une source.

« Ce n’est pas un environnement sain et les gens se sentent souvent maltraités. Ce n’est pas un endroit où les gens se sentent soutenus mais un endroit où les gens se sentent traités comme de la merde », ont-ils affirmé.

Les rapports de dysfonctionnement auraient amené certains démocrates à se demander si Harris pourrait mener une campagne présidentielle réussie en 2024 si Biden, qui aura 81 ans, décide de prendre sa retraite.