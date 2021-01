Tucker Carlson a demandé mercredi « ce qu’est exactement un suprémaciste blanc » après la promesse de Joe Biden d’éradiquer l’extrémisme politique.

L’animateur de Fox a déclaré dans son monologue d’ouverture: « Maintenant que nous faisons la guerre aux suprémacistes blancs, quelqu’un peut-il nous dire dans un langage très clair ce qu’est un suprémaciste blanc?

«Nous devons savoir précisément et précisément à qui exactement il a déclaré la guerre. Nous avons le droit de le savoir.

«Des innocents pourraient être blessés dans cette guerre. Ils le sont généralement.

«Il pourrait y avoir des dommages collatéraux dans cette guerre. Et les victimes seront des Américains. Alors encore une fois, qu’est-ce qu’un suprémaciste blanc? Vous pourriez être surpris d’apprendre à quel point la définition de cela est devenue large.

Les commentaires de Carlson sont intervenus le jour où le démocrate Biden a officiellement prêté serment, dénonçant « l’extrémisme politique, la suprématie blanche, le terrorisme intérieur que nous devons affronter et que nous vaincrons ».

Mais Carlson a déclaré que les médias « retiennent des informations selon lesquelles le président ne va pas bien », ajoutant: « Vous saviez avec certitude que Joe Biden ne va pas bien. Tout le monde à Washington le sait.

Personne ne l’a dit à haute voix, pas de souci. Ils vous ont caché cette nouvelle comme ils l’ont fait pendant des mois. Voilà pour dire la vérité au pouvoir.

Dans son discours de mercredi, Biden a dénoncé le « racisme, le nativisme, la peur, la diabolisation », qui a propulsé l’assaut sur Capitol Hill par une foule à majorité blanche de partisans de Trump qui portaient des symboles de haine, y compris le drapeau de bataille confédéré.

« Un appel à la justice raciale depuis quelque 400 ans nous émeut », a déclaré Biden dans un discours de près de 23 minutes promettant de guérir une nation divisée.

«Un cri qui ne peut être ni plus désespéré ni plus clair. Et maintenant, une montée de l’extrémisme politique, de la suprématie blanche, du terrorisme intérieur que nous devons affronter et que nous vaincrons.

Comparé à ses prédécesseurs immédiats, dont trois ont assisté à l’inauguration de mercredi, Biden est le premier président à aborder directement les maux de la suprématie blanche dans un discours inaugural.

Arguant que « peu d’Américains » soutiennent la suprématie blanche, Carlson, dans son émission, a ensuite écarté une liste qui, selon lui, avait été qualifiée de suprématie blanche par certains, y compris le 4 juillet, célébrant le jour de Columbus et votant pour Donald Trump.

Il a ajouté: « Voici le problème. Disons que vous n’achetez pas ces définitions. Disons que vous êtes par exemple blanc mais pauvre, et que vous avez du mal à accepter l’idée que vous bénéficiez d’une sorte d’avantage structurel.

«Vous feriez mieux de vous taire si vous savez ce qui est bon pour vous parce que, selon l’armée des États-Unis, le« déni du privilège blanc »est un signe classique de la suprématie blanche, oui.

Plus tard dans l’émission, Carlson a évoqué l’interdiction de Twitter de Trump, affirmant que si Biden voulait vraiment l’unité, il devrait appeler « ses alliés et les monopoles de la Silicon Valley à cesser de censurer les gens, les Américains ».

Si Biden faisait cela, Carlon a déclaré qu’il « le féliciterait sans équivoque », ajoutant: « Je pense que tous les gens de principe le feraient. »

Biden a prononcé son discours inaugural sur la plate-forme même que la foule insurrectionnelle a escaladée il y a deux semaines pour pénétrer dans le bâtiment du Capitole, vandalisant des propriétés fédérales et prenant des selfies au Sénat.

L’émeute a fait au moins cinq morts, dont un policier du Capitole. Les émeutiers, certains épousant des opinions racistes et antisémites et des théories du complot, ont été incités par des allégations sans fondement de fraude électorale généralisée lors de l’élection présidentielle de novembre.

Certains ont tenté d’empêcher le Congrès de certifier les résultats du collège électoral, dans lequel les électeurs noirs et latinos ont joué un rôle important en donnant la victoire à Biden et au vice-président Kamala Harris.

«Pour surmonter ces défis, restaurer l’âme et assurer l’avenir de l’Amérique, il faut bien plus que des mots», a déclaré Biden dans son discours. «Cela exige le plus insaisissable de toutes les choses dans une démocratie. Unité.’