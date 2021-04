L’animateur de FOX News, Tucker Carlson, plaisante, Joe Biden a été vu lors d’une conférence Zoom dans un masque parce qu’il craignait d’attraper « Digital Covid ».

« Il s’avère que COVID est transmissible numériquement », a déclaré l’animateur controversé lors de l’émission de mardi soir. « Il se déplace à travers les fibres via le WiFi maintenant. Le virus s’incruste parmi les uns et les zéros, puis jaillit de manière insoupçonnée et est prêt à frapper à partir de n’importe quel hotspot disponible. »

Les remarques de Carlson interviennent quelques jours après que le président ait été sur un appel Zoom lors du sommet de deux jours sur le climat avec d’autres dirigeants mondiaux pour discuter de la façon dont les principaux pays du monde réagissaient aux effets du changement climatique le jour de la Terre.

Biden a été vu à la caméra portant un masque, fournissant beaucoup de matériel pour que d’autres se moquent du président.

Plus de 40 dirigeants mondiaux, 14 membres du cabinet, huit PDG et même le pape François étaient présents, et Biden n’était pas la seule personne à porter un masque.

Le président argentin Alberto Fernández, le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Premier ministre italien Mario Draghi, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et le Premier ministre du Bhoutan Lotay Tshering ont tous été vus portant des masques lors du sommet.

Cependant, le port du masque de Biden a reçu le poids des blagues concernant le port de masques par les dirigeants mondiaux, et Carlson n’a pas abandonné l’émission de mardi.

« Les 16 chefs d’Etat qui sont présents, seul Joe Biden portait un masque facial », a déclaré Carlson mardi. « Il s’est assis là en silence, le nez et la bouche couverts de tissu noir comme un voleur d’un vieux western. »

«Mais voici la partie la plus étrange: cette réunion a eu lieu sur Zoom», a-t-il poursuivi. « Aucun des dirigeants n’était dans la même pièce. Ils étaient à des milliers de kilomètres l’un de l’autre. »

« Alors pourquoi Joe Biden, qui a été complètement vacciné, était-il le seul à porter un masque? » Demanda Carlson. « Joe Biden envoyait un message au monde. Et ce message ne correspondait pas à ce que nous soupçonnions que Joe Biden souffre d’une sorte de trouble émotionnel qui leur fait peur des conférences téléphoniques, non, pas du tout. »

« Le message comme son flack l’a expliqué est que Joe Biden met en place des précautions, celles-ci seraient bien sûr des précautions raisonnables contre Zoom. »

« L’ancien COVID numérique pourrait être n’importe où où il y a une connexion Internet, il y a une pandémie, pour correspondre à ces appels de zoom, mesdames et messieurs. »

« Étant donné que nous sommes dans le secteur des médias numériques et que nous détesterions porter ce fardeau », a-t-il plaisanté. « En fin de compte, la Maison Blanche n’a jamais vraiment expliqué pourquoi Joe Biden portait un masque facial lors de l’appel Zoom après avoir été complètement vacciné. »