L’animateur de FOX News, Tucker Carlson, s’est demandé si les vaccins contre les coronavirus fonctionnaient et a demandé pourquoi les personnes entièrement vaccinées ne pouvaient pas redevenir sans masque en public – malgré les responsables de la santé publique, les experts et les fabricants de médicaments qui fournissent régulièrement des éclaircissements sur ces sujets.

Avant l’émission de Carlson mardi, Moderna a publié de nouvelles données qui montrent que son vaccin COVID est efficace à plus de 90% six mois après la dose requise.

Tucker Carlson s’est demandé si les vaccinations contre les coronavirus fonctionnent réellement Crédit: Fox News

S’exprimant mardi soir, Carlson a également demandé pourquoi les personnes vaccinées ne pouvaient pas redevenir sans masque en public. Crédit: Fox News

Selon les Centers for Disease Control, ceux qui ont été complètement vaccinés devraient continuer à prendre des précautions, comme porter un masque, rester à six pieds de distance et éviter les foules et les espaces mal ventilés.

La spécialiste des maladies infectieuses Kristin Englund, MD, a expliqué précédemment que se faire vacciner ne signifie pas immédiatement revenir à la vie telle que nous la connaissions, car le vaccin est un autre niveau de protection contre le COVID-19 jusqu’à ce qu’un niveau d’immunité collective soit construit dans la société. .

Pour que l’immunité du troupeau soit atteinte, 50 à 80 pour cent de la population devraient être vaccinés, a déclaré Englund.

Mais Carlson, s’exprimant lors de l’émission de mardi soir, avait une autre explication potentielle pourquoi les gens sont encouragés à continuer à porter des masques après avoir été complètement vaccinés: le vaccin ne fonctionne pas.

‘PEUT-ÊTRE QUE CELA NE FONCTIONNE PAS’

Carlson, qui a cité un Yahoo! Un article de presse sur les personnes vaccinées qui continuent de porter des masques disait: « Personne ne demande cela, mais tout le monde devrait être: » De quoi s’agit-il? » Si les vaccins fonctionnent, pourquoi les personnes vaccinées sont-elles toujours interdites de mener une vie normale?

« Honnêtement, quelle est la réponse à cela? Cela n’a aucun sens.

«Si le vaccin est efficace, il n’y a aucune raison pour les personnes qui ont reçu le vaccin de porter des masques ou d’éviter le contact physique.

« Alors peut-être que ça ne marche pas et qu’ils ne te disent tout simplement pas ça. Eh bien, tu détestes penser ça – surtout si tu as reçu deux coups. Mais quelle est l’autre explication potentielle? Nous ne pouvons pas penser à une seule. «

Le Dr Anthony Fauci et le CDC ont conseillé aux gens de continuer à porter des masques après avoir été vaccinés Crédit: Alamy

À un moment donné de l’émission, Carlson a coupé un clip du premier ministre canadien Justin Trudeau pour soutenir son cas Crédit: AFP

L’émission est ensuite coupée sur un extrait du premier ministre canadien Justin Trudeau dire au Parlement que son pays travaille à partir des faits et de la science autour des choses.

Carlson a ensuite déclaré: «Ainsi, le chef du Canada, notre plus proche allié, vient d’expliquer à la télévision que, selon la science, le vaccin n’arrête pas le COVID.

« Eh bien, si c’est vrai, alors pourquoi poussent-ils tout le monde à se faire vacciner? C’est vraiment l’un ou l’autre. Soit le vaccin contre le coronavirus fonctionne, soit il ne le fait pas. »

Selon le New York Times, 37% des Américains ont actuellement reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus, tandis que 23% sont considérés comme entièrement vaccinés.

En décembre, Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur vaccin avait un taux d’efficacité de 95%, et Moderna a mis le chiffre de son vaccin à 94,5%.

Mardi, les agences fédérales de la santé ont appelé à une suspension immédiate de l’utilisation du vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson après que six femmes de plus de sept millions de personnes ayant reçu le vaccin de la société aux États-Unis aient développé des caillots sanguins rares.