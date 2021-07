Tucker Carlson confronté à un critique alors qu’il était en famille, surnommé « le pire être humain connu de l’humanité » – RT USA News

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a été confronté à un critique furieux alors qu’il faisait ses courses avec sa famille et lui a dit: « Vous êtes le pire être humain connu de l’humanité ».

Un homme du nom de Dan Bailey s’est retrouvé à la mode sur les réseaux sociaux ce week-end grâce à une vidéo prise par un ami d’une confrontation avec Carlson dans un magasin de pêche à la mouche dans le Montana.

Dans les images, Bailey a dit à Carlson, « tu es le pire être humain connu de l’humanité » et a continué à le harceler pendant que l’animateur de Fox News disait qu’il était avec sa famille.

« Je m’en fiche que votre fille soit ici » dit Bailey.

Une fois que Carlson a remarqué la caméra, il a ri et a dit à Bailey de « installe-toi, mon fils. »

Bien que la confrontation semble relativement courte, Bailey a célébré sa confrontation avec Carlson lorsqu’il a publié la vidéo sur Instagram.

« Ce n’est pas tous les jours qu’on dit à quelqu’un qu’il est la pire personne au monde et qu’il le pense vraiment ! » il a écrit. « Quel connard ! Cet homme a tué plus de gens avec la désinformation sur les vaccins, il a soutenu le racisme extrême, il est fasciste et fait plus pour déchirer ce pays que quiconque se dit Américain. »

Carlson est l’hôte le plus populaire de Fox News et un critique fréquent des libéraux, en particulier en ce qui concerne la pandémie de Covid-19 et les manifestations de Black Lives Matter. Carlson a même affirmé récemment que les efforts pour le faire taire allaient jusqu’au gouvernement fédéral. L’expert conservateur a affirmé que la National Security Agency (NSA) surveillait ses communications pour le retirer des ondes. L’agence a nié cela, bien qu’un rapport cette semaine ait affirmé que le nom de Carlson était « démasqué » dans les communications de tiers surveillées.





Aussi sur rt.com

« Inacceptable »: Fox News fustige la NSA après qu’un rapport révèle qu’elle a « démasqué » l’hôte Tucker Carlson dans les communications







Le récent incident entre Carlson et Bailey s’est produit chez Dan Bailey’s Outdoor Company dans le Montana, qui n’a pas tardé à publier une déclaration disant que la similitude de nom entre l’accoster et la société n’est qu’une coïncidence.

« Cette personne n’a aucune affiliation avec notre entreprise, à part qu’il partage le même nom que notre fondateur, décédé en 1982 », ils ont dit. « Pour être clair, nous traitons chaque client de manière égale et respectueuse. Notre personnel était professionnel et cordial envers M. Carlson, comme nous le sommes avec tous nos clients.

Les actions de Bailey étaient encore largement répandues et célébrées par les critiques de Carlson sur les réseaux sociaux.

« Oui!!! » la comédienne Margaret Cho a commenté avec enthousiasme la publication Instagram.

« Je me demande juste comment je peux acheter une bière pour ce camarade Dan Bailey, » l’écrivain Charlotte Clymer tweeté.

Continuez à diffuser cette incroyable vidéo au loin de Tucker Carlson confronté à un brave patriote et réprimandé en public. Les héros ne portent pas tous des capes! https://t.co/86BtkYEwCX – ReallyAmerican.com 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) 25 juillet 2021

Le sexe, c’est bien, mais avez-vous vu le gars se moquer de Tucker Carlson dans le magasin ? – Tony Posnanski (@tonyposnanski) 25 juillet 2021

Les conservateurs étaient comme on pouvait s’y attendre plus défensifs envers Carlson, le cinéaste Dinesh D’Souza suggérant même que Bailey devrait être arrêté pour ses actions.

C’est une vidéo choquante. Cet homme devrait être arrêté pour ce qu’il a fait à Tucker Carlson devant sa fille.https://t.co/tMq8Tm8Da6 – Dinesh D’Souza (@DineshDSouza) 25 juillet 2021

Le perdant qui a fait tout son possible pour que quelqu’un le filme en train de harceler Tucker en public pour du contenu viral est-il le modèle du nouveau Emoji pour homme enceinte? La ressemblance est troublante ! #SoBravehttps://t.co/c4JnuoAklz – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 25 juillet 2021

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!