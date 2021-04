L’animateur de talk-show CONSERVATEUR, Tucker Carlson, a comparé le port d’un masque en public à s’exposer dans une diatribe contre le port de masque lundi.

Dans une comparaison pour les âges, l’animateur controversé de Fox News a surnommé le masque portant comme «comme regarder des hommes adultes s’exposer en public».

Carlson a déclaré que les personnes portant des masques sont comme des personnes qui s’exposent Crédit: Fox News

Il a exhorté les gens à affronter les personnes qui portent des masques Crédit: AP

«C’est dégoûtant de le ranger, s’il vous plaît. Nous ne faisons pas ça ici», a-t-il poursuivi.

L’animateur parlait avec Matt Walsh, un expert politique conservateur qui a raconté comment il se sentait en marchant sans masque en public à Austin, au Texas.

«Je marche dehors sans masque et les gens me regardent comme si j’étais le fou de ne pas avoir de masque sur moi», a déclaré Walsh à Carlson.

« Eh bien, si vous marchez dehors avec un masque, je devrais vous regarder – et je vous regarde – comme je le regarderais un homme adulte serrant un ours en peluche et ayant une tétine dans la bouche pendant qu’il marchant dans la rue, »continua Walsh.

Carlson a appelé en portant des masques alors qu’il était vacciné comme allumer une cigarette dans un ascenseur Crédit: Fox News

Son invité a dit que c’était comme regarder une personne adulte sucer une couverture Crédit: AP

« C’est votre couverture de sécurité, il n’y a aucune raison pour que vous la portiez. Vous avez juste peur de l’air frais, c’est ce qui se passe », a conclu Walsh. « Les gens ont peur de respirer de l’air, et nous faisons en sorte que les enfants aient peur de l’air et c’est insensé pour moi. »

Carlson a aimé ce que son invité avait à dire, et a doublé ce que Walsh a dit.

« Je suis tout à fait d’accord avec vous. Je serais même en fait dans l’analogie et dire qu’une personne vaccinée avec des anticorps portant un masque à l’extérieur, c’est comme regarder des hommes adultes s’exposer en public, c’est dégoûtant de le ranger, s’il vous plaît. Nous ne faisons pas ça. ici, »termina Carlson.

Plus tôt dans l’émission, Carlson a protesté contre le port de masque, affirmant que les gens subissaient un lavage de cerveau pour les porter un an après le début de la pandémie.

«Nous avons laissé des politiciens ivres de pouvoir détruire le pays, en échange de la promesse de nous protéger d’un virus auquel 99% d’entre nous auraient survécu de toute façon», a-t-il déclaré.

« Le reste d’entre nous devrait les regarder en premier, ce sont les agresseurs. C’est notre travail de les repousser et de restaurer la société dans laquelle nous sommes nés la prochaine fois que vous verrez quelqu’un masqué sur le trottoir ou sur la piste cyclable. , n’hésitez pas », a-t-il déclaré à propos de la confrontation avec les personnes qui portent des masques.

« Demandez poliment mais fermement, s’il vous plaît, décollez. La science montre qu’il n’y a aucune raison pour que vous portiez votre masque me met mal à l’aise. »

« Nous devrions le faire et nous devrions continuer à le faire jusqu’à ce que le port d’un masque à l’extérieur soit à peu près aussi socialement accepté que d’allumer un Marlboro dans un ascenseur », a-t-il conclu. « C’est répugnant, ne le faites pas avec d’autres personnes. »