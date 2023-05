Tucker Carlson bâillonné par le contrat Fox – NYT – RT World News

L’ancien animateur aux heures de grande écoute ne peut pas apparaître à la télévision avant 2025 dans le cadre de ses conditions d’emploi

L’animateur de Fox News récemment licencié, Tucker Carlson, pourrait être entièrement mis à l’écart des informations télévisées jusqu’après les élections de 2024, à moins qu’il ne puisse se dégager de son précédent contrat de travail, selon plusieurs sources qui se sont entretenues avec le New York Times vendredi.

Le présentateur est limité par une clause commune connue sous le nom de « payer ou jouer » qui l’empêche de travailler pour un concurrent jusqu’à l’expiration du contrat, a déclaré une source interne au point de vente. Le contrat de Carlson est valable jusqu’en janvier 2025, ce qui signifie qu’il n’a d’autre choix que de rester en dehors des ondes jusqu’après les élections de 2024, à moins qu’il ne soit en mesure de négocier une sortie.

Carlson aurait engagé l’avocat du divertissement Bryan Freedman pour trouver un règlement avec son ancien employeur. On dit que de nombreux points de vente, à la fois traditionnels et basés sur Internet, courtisent l’expert conservateur, notamment Rumble, le Daily Wire, Newsmax et One America News.















Carlson a été licencié le mois dernier quelques heures avant sa diffusion prévue, soi-disant à la demande de Lachlan Murdoch, PDG de Fox Corporation, et Suzanne Scott, PDG de Fox News Media, selon une source qui a parlé au Times.

Les médias, dont le Times, ont suggéré que son éviction était due à un message texte découvert alors que le réseau se préparait au procès en diffamation de Dominion Voting Systems pour être jugé dans lequel Carlson a reconnu l’humanité d’un manifestant Antifa. Il avait aimé regarder le « fluer » être battu, a-t-il admis, même si « Ce n’est pas comme ça que les hommes blancs se battent. »

D’autres textes divulgués de Carlson le montrent en train d’appeler l’avocat de Trump Sidney Powell « cruel et imprudent » pour avoir poussé la théorie selon laquelle Dominion renversait les votes pour le candidat de l’époque, Joe Biden. Le réseau n’a finalement pas permis que la poursuite du Dominion soit jugée, se réglant avec le fabricant de machines à voter pour 787 millions de dollars.

Carlson est resté largement silencieux sur les circonstances de son départ, à l’exception d’un clip de deux minutes qu’il a posté sur Twitter pour dénoncer comment « incroyablement stupide » la plupart des contenus d’actualités télévisées et déplorant l’absence de « sujets indéniablement importants » sur les ondes. Le clip a recueilli plus de 24 millions de vues en seulement deux semaines, tandis que les cotes d’écoute de Fox ont chuté, le réseau perdant la moitié de son audience dans la tranche démographique convoitée de 25 à 54 ans.