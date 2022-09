Tucker Carlson assiste aux funérailles du leader des Hells Angels — RT Games & Culture

Tucker Carlson a rendu hommage au fondateur et président de longue date du célèbre club de motards Hells Angels, Sonny Barger, décédé cet été à l’âge de 83 ans après une bataille contre le cancer de la gorge.

L’éminent animateur de Fox News faisait partie des plus de 7 000 personnes qui se sont rassemblées samedi au Stockton 99 Speedway en Californie pour assister à un service de six heures dédié à Barger, qui était une icône de la contre-culture depuis les années 1960.

S’adressant à la foule de personnes en deuil vêtues de cuir, Carlson a commencé son discours en admettant qu’il n’avait jamais rencontré Barger personnellement, mais qu’il avait toujours été un fan du célèbre motard hors-la-loi. Carlson a noté, cependant, qu’il n’avait découvert les opinions personnelles du motard que lorsqu’il avait lu la lettre que Barger avait publiée après son décès.

“La lettre, si je peux la résumer de mémoire, était:” Tenez-vous toujours droit, restez fidèle … restez libre et appréciez toujours l’honneur “” Carlson a récité, disant à la foule que la simple lecture de ces mots lui faisait “émotionnel.”















“Et je me suis dit, s’il y a une phrase qui résume mieux ce que je veux être, ce que j’aspire à être, et le genre d’homme que je respecte, je ne peux pas penser à une phrase qui résume mieux parfaitement que cela », a ajouté l’animateur de télévision, attirant les applaudissements de la foule.

Carlson a ensuite demandé pourquoi de telles valeurs n’étaient pas partagées par ceux qui siègent à Washington et a souligné que ce devrait être le président des États-Unis qui répète ces mots tous les jours, pas seulement le chef d’un club de motards notoire.

Barger a pris de l’importance aux États-Unis après être devenu l’un des membres fondateurs du premier chapitre d’Oakland du club de motards Hells Angels en 1957. Il est devenu le visage public du groupe, qui compte actuellement jusqu’à 3 600 membres avec des chapitres répartis à travers le monde.

Tout au long de sa vie, Barger a eu de nombreux démêlés avec la loi et a été arrêté pour des accusations allant de la possession de stupéfiants à la tentative de meurtre, et a purgé plusieurs peines de prison.

Alors que de nombreuses agences de police et de renseignement internationales, dont le ministère américain de la Justice et Europol, considèrent les Hells Angels comme un syndicat du crime organisé, Barger a toujours soutenu que le club se composait uniquement de passionnés de moto et que la responsabilité des activités criminelles incombait aux membres individuels et non le club dans son ensemble.