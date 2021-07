Tucker Carlson appelle à des caméras dans chaque salle de classe pour arrêter la propagation du «poison» critique de la théorie raciale

TUCKER Carlson a demandé mardi que des caméras soient placées dans chaque salle de classe aux États-Unis afin d’arrêter la propagation du « poison de fin de civilisation » de la théorie critique de la race.

L’animateur de Fox News a affirmé que les parents ne sauront jamais « à quel point » la théorie critique de la race (CRT) est répandue jusqu’à ce que les enseignants soient constamment surveillés dans les salles de classe.

Tucker Carlson a demandé que des caméras soient installées dans les salles de classe pour surveiller l’enseignement de la théorie critique de la race Crédit : Fox News

Il a qualifié le CRT d’« idéologie folle » qui « fera du mal à vos enfants ».

« Si vous voulez parler de race, vous pourriez peut-être améliorer la vie de quelqu’un », a déclaré Carlson à propos des « libéraux blancs coupables ».

Il a également qualifié le CRT d' »endoctrinement raciste anti-américain » car il a affirmé que « les enfants sont enseignés par certaines des personnes les plus ignorantes du pays ».

La théorie controversée soutient que de nombreuses institutions juridiques aux États-Unis sont « intrinsèquement racistes ».

Carlson a demandé à plusieurs reprises l’interdiction du CRT Crédit : Getty

Ceux qui soutiennent la théorie disent que les institutions « fonctionnent pour créer et maintenir des inégalités sociales, économiques et politiques entre les Blancs et les non-Blancs, en particulier les Afro-Américains ».

Cependant, il a reçu une réaction intense des conservateurs, Donald Trump ayant rédigé le mois dernier un éditorial appelant les parents à le débarrasser de leurs écoles.

Les opposants à l’intégration en classe du CRT affirment qu’il appelle à une « police de la diversité » et défend un « programme de gauche ».

« L’écrasante majorité des Américains – et les sondeurs l’ont trouvé assez clairement – pensent que c’est insensé », a déclaré Carlson lors de son émission de mardi soir.

« Ils pensent que vous devriez juger les gens sur ce qu’ils font, pas sur la base de leur couleur de peau.

Le CRT est devenu un sujet très controversé Crédit : Getty

« À quel point est-il répandu ? » a demandé la star de la télé.

« Nous ne pouvons pas vraiment en être sûrs jusqu’à ce que nous ayons enfin des caméras dans la salle de classe, car nous les mettons sur la poitrine des policiers jusqu’à ce que nous ayons enfin un comité d’examen civil dans chaque ville d’Amérique pour superviser les personnes qui enseignent à vos enfants, formant leur esprits.

«Et espérons que nous aurons les deux très bientôt. Mais jusqu’à ce que nous le fassions, nous ne pouvons pas savoir exactement à quel point c’est répandu. »

Pendant le segment, Carlson a joué un clip du père noir et animateur de radio Ty Smith qui a critiqué la théorie critique de la race lors d’une réunion scolaire le mois dernier.

Il avait déclaré « comment puis-je avoir deux diplômes de médecine si je suis opprimé ».

Smith – l’hôte de Cancel This sur Cities 92.9 et un présentateur populaire de YouTube – a été acclamé alors qu’il se laissait aller à une réunion d’école dans l’Illinois en disant que le CRT engendrait la haine parmi les enfants.

La zone de l’école publique de Bloomington, district 87, n’enseigne pas le CRT et les enseignants insistent sur le fait qu’ils n’ont pas l’intention de l’introduire.

Ty Smith est l’hôte de Cancel This sur Cities 92.9 et un présentateur YouTube populaire Crédit : Instagram

Cependant, lors d’une réunion du conseil d’administration le 9 juin, des dizaines de personnes tenant des pancartes disant «Pas de théorie critique de la race» se sont présentées aux côtés d’autres portant des t-shirts Black Lives Matter.

Smith, père de deux enfants, a déclaré à la réunion: « Quand vous parlez de théorie critique de la race, qui va à peu près enseigner aux enfants comment se détester, comment se détester.

« C’est à peu près ce à quoi tout va se résumer », a-t-il ajouté.

« Vous allez délibérément apprendre aux enfants: » ce gamin blanc ici a eu mieux que vous parce qu’il est blanc « – et vous allez dire à un enfant blanc: » les Noirs sont tous abattus et réprimés.

« Ce truc CRT est BS. »

Carlson a félicité Smith en affirmant que «les rares personnes qui augmentent sont étouffées afin que personne ne les suive».

« En d’autres termes, si vous osez nous interroger, nous ne serons pas en désaccord avec vous, nous vous attaquerons, bien blesserons vos enfants, et nous vous accuserons d’agression », a-t-il conclu, avertissant, « vous êtes nous fait peur.

Donald Trump a également appelé à l’interdiction du CRT Crédit : Getty

Le CRT est un concept académique qui a fleuri dans les années 1970 et 1980, affirmant que le racisme est une construction sociale.

L’idée est que le racisme s’étend au-delà des préjugés ou des préjugés d’un individu et est en fait profondément enraciné dans les politiques et les systèmes juridiques et gouvernementaux, selon Education Week.

Le mois dernier, Trump a critiqué l’administration de Joe Biden pour « lavage de cerveau » des enfants alors qu’il appelait à une « éducation pro-américaine » et à l’interdiction du CRT.

Il a affirmé dans l’article de RealClearPolitics qu’il est « vital » que les écoles américaines cessent d’enseigner la théorie critique de la race car elle dit aux enfants qu' »ils sont mauvais ».

« Au lieu d’aider les jeunes à découvrir que l’Amérique est la nation la plus grande, la plus tolérante et la plus généreuse de l’histoire, cela leur apprend que l’Amérique est systématiquement mauvaise et que le cœur de notre peuple est plein de haine et de méchanceté », écrit Trump.

« La nouvelle théorie vile de la gauche prêche que juger les gens par la couleur de leur peau est en fait une bonne idée. »

L’ex-président affirme que la théorie frise les « abus psychologiques » et n’est pas seulement « immorale » mais un « programme de suicide national ».