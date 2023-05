Tucker Carlson animera une émission sur Twitter après avoir été renvoyé de Fox News

Tucker Carlson est de retour – sur Twitter.

La personnalité de la télévision de droite a déclaré dans une vidéo sur son fil Twitter Mardi, il relance son émission sur la plateforme de médias sociaux, qui appartient à Elon Musk. Carlson a été brusquement licencié de son poste aux heures de grande écoute à Fox News il y a quelques semaines, peu de temps après que le réseau ait payé un règlement à Dominion Voting Systems dans son procès en diffamation.

Dans une vidéo de trois minutes, Carlson – qui a travaillé pour CNN, MSNBC et Fox News – a réprimandé les médias grand public pour avoir prétendument menti au public. Il a dit aux téléspectateurs: « Vous êtes manipulé. » Carlson a également déclaré que Twitter n’était pas partisan.

« Étonnamment, à ce soir, il ne reste plus beaucoup de plateformes qui autorisent la liberté d’expression. La dernière grande qui reste dans le monde, la seule, est Twitter, où nous sommes maintenant », a déclaré Carlson dans la vidéo de mardi. « Twitter est depuis longtemps le lieu où notre conversation nationale incube et se développe. Twitter n’est pas un site partisan, tout le monde est autorisé ici, et nous pensons que c’est une bonne chose. »

Un représentant de Fox n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole de Twitter a répondu avec un emoji caca lorsqu’on lui a demandé un commentaire mardi.

Le passage de Carlson à Twitter intervient alors que l’ancien président Donald Trump se présente à nouveau aux élections en 2024. À la suite du triomphe du président Joe Biden sur Trump en 2020, les médias et les plateformes de médias sociaux sont confrontés à la propagation de fausses déclarations sur le plus récent élection.

Fox a accepté de payer 787,5 millions de dollars pour régler le procès en diffamation de Dominion selon lequel le réseau et ses hôtes ont répandu de fausses déclarations sur l’élection. Fox fait face à un procès similaire avec la société de technologie de machines à voter Smartmatic USA.

Carlson n’a pas évoqué publiquement son licenciement de Fox News, bien qu’il ait rompu son silence quelques jours après avoir été expulsé du réseau, également dans une vidéo publiée sur son fil Twitter. « Quand vous prenez un peu de temps libre, vous réalisez à quel point les débats que vous voyez à la télévision sont incroyablement stupides, ils sont complètement hors de propos », a-t-il déclaré lors de sa vidéo du 26 avril.

Depuis lors, divers reportages médiatiques ont émergé disant que des SMS de Carlson, y compris une remarque raciste sur la façon dont les « hommes blancs » se battent, ont scellé son destin chez Fox. Les textes ont été déterrés au cours du processus de découverte dans l’affaire de diffamation du Dominion.

Ces derniers jours, des parties non expurgées des preuves du procès Dominion ont été publiées dans les médias, qui ont également déclaré que Carlson poussait le réseau à le laisser trouver sa propre plate-forme. Carlson était aurait dans un différend contractuel avec Fox, qui devrait durer jusqu’en 2025, et aurait eu des discussions avec Musk.

La dernière émission de Carlson sur Fox a été diffusée le vendredi 21 avril. Le lundi suivant, Fox a déclaré dans un communiqué: « FOX News Media et Tucker Carlson ont convenu de se séparer. Nous le remercions pour son service au réseau en tant qu’hôte et avant cela en tant que contributeur. »

Au cours de sa dernière semaine sur Fox News, Carlson a accueilli Musk sur « Tucker Carlson Tonight ».

Au cours de l’interview, qui a été diffusée pendant deux nuits, Carlson a demandé à Musk s’il pensait que Twitter pèserait lourdement lors des futures élections comme il l’avait fait pour Trump. « Je pense que cela jouera un rôle important dans les élections, non seulement au niveau national mais international », a déclaré Musk à Carlson.

Pendant ce temps, CNN de Warner Bros. Discovery tiendra une mairie en direct avec Trump. Le réseau s’est engagé à tenir Trump responsable, le PDG David Zaslav affirmant qu’en tant que favori républicain, Trump doit être à l’antenne.

–Lora Kolodny de CNBC a contribué à cet article.