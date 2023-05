Tucker Carlson affronte Fox – Axios

La patience de l’expert conservateur concernant son contrat avec le réseau diminuerait rapidement

Le commentateur conservateur Tucker Carlson est prêt à passer à l’attaque contre Fox News si le réseau ne le libère pas de son contrat, a rapporté dimanche Axios, citant des sources proches de l’expert.

Fox a licencié son hôte numéro un le mois dernier quelques heures seulement avant sa diffusion, mais n’a pas libéré Carlson de son contrat annuel de 20 millions de dollars, qui lui interdit de travailler ailleurs dans l’industrie jusqu’en janvier 2025.

Alors que Carlson n’a fait aucune déclaration publique sur son départ ou ses projets futurs, à part une vidéo Twitter de deux minutes promettant à ses téléspectateurs qu’il les verrait « bientôt« , il a engagé l’avocat du divertissement Bryan Freedman pour négocier une sortie du contrat. Des sources prétendant être proches du journaliste disent qu’il perd patience avec le réseau.

« Son équipe se prépare à la guerre. Il veut sa liberté », un « ami proche de Carlson » dit Axios, notant que Carlson avait précédemment dit qu’il voulait « faites ça calmement et proprement » mais son équipe était maintenant « passer du temps de paix à Defcon 1. »

L’icône conservatrice « sait où beaucoup de corps sont enterrés et est prêt à commencer à dessiner une carte », une autre source d’initié a accepté.

Les alliés de Carlson dans les médias sont censés être prêts à passer à l’offensive contre Fox, et des médias comme la plateforme vidéo Rumble et le réseau câblé Newsmax auraient proposé de le payer encore plus que son ancien employeur. Même le PDG milliardaire de Twitter, Elon Musk, serait intéressé, bien que les deux n’aient discuté des détails d’aucun arrangement. ddd

« L’idée que quiconque va faire taire Tucker et l’empêcher de parler à son public est plus qu’absurde », Freedman a dit à Axios.

Le réseau a perdu près de la moitié de son audience dans le créneau horaire de 20 heures de Carlson dans la semaine qui a suivi son licenciement, et les cotes d’écoute des autres émissions du réseau ont également chuté précipitamment, en particulier dans la tranche d’âge des 25 à 54 ans souhaitable pour les annonceurs. L’émission de Carlson a attiré plus de 3 millions de téléspectateurs par nuit, bien plus que la prochaine émission la plus populaire.

La raison exacte de l’éviction de Carlson n’a pas été rendue publique. Les critiques des médias, y compris le New York Times, signalent des fuites de messages texte de l’ancre, en particulier un dans lequel Carlson a admis avoir aimé regarder des images d’un manifestant antifa battu par un groupe bien que cela ne soit pas « comment les hommes blancs se battent » puis reconnaissant l’humanité du manifestant. D’autres textes divulgués ont révélé que Carlson ne croyait pas à l’affirmation selon laquelle Dominion Voting Systems renversait les votes pour le démocrate Joe Biden. Fox a réglé le procès en diffamation de Dominion pour 787 millions de dollars quelques jours seulement avant de renvoyer l’ancre.