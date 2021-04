Tucker Carlson de Fox News a accusé l’un des «serviteurs» de Jeff Bezos, un journaliste du Washington Post, d’avoir tenté de fouiller dans sa jeunesse pour «quelque chose de vilain» qui pourrait le blesser.

« Jeff Bezos a demandé à l’un de ses sbires, un homme d’âge moyen et mentalement déséquilibré appelé Erik Wemple, de sortir notre annuaire poussiéreux d’université et d’appeler pour voir si nous avions fait quelque chose de méchant à l’âge de 19 ans, » Carlson a déclaré aux téléspectateurs mardi soir.

Il a poursuivi en affirmant que « Pas mal de vieux camarades de classe » l’avait contacté, disant que Wemple, un chroniqueur médiatique pour le Post, les avait contactés et leur posait des questions sur le passé de Carlson.

«C’est une émission de nouvelles, ce n’est pas une campagne politique. Personne ici ne court pour quoi que ce soit ou n’envisage de le faire. D’un autre côté, si Jeff Bezos veut venir se remémorer 1987 dans cette émission, il est toujours le bienvenu, à tout moment ». Dit Carlson.

Jeff Bezos a demandé à l'un de ses «serviteurs», un ancien camarade de classe de Tucker Carlson, d'appeler d'autres anciens camarades de classe et de demander si Tucker avait «fait quelque chose de méchant à l'âge de 19 ans».

Wemple a sa propre histoire avec l’animateur Fox le mieux noté, mais controversé, étant apparu dans son émission en 2017. Il a également écrit sur Carlson cinq fois déjà cette année dans sa chronique.

Wemple n’a pas directement commenté s’il enquêtait sur Carlson pour un article, mais l’animateur de Fox News a déjà trouvé beaucoup de controverse cette année avec ses opinions – et mardi soir n’était pas différent car il a fustigé les verdicts de culpabilité dans le procès Derek Chauvin et a brusquement mis fin à une entrevue avec un invité qui n’était pas d’accord avec lui.

Carlson a ouvert son émission en suggérant que le jury aurait pu prendre sa décision par crainte de représailles ou de violentes manifestations si Chauvin n’avait pas été reconnu coupable du meurtre de George Floyd.





L’ancien shérif adjoint et agent correctionnel de New York, Ed Gavin, est apparu dans l’émission pour ne pas être d’accord, appelant l’affaire « ouvre et ferme. » Après quelques allers-retours, Gavin a appelé la vidéo de Chauvin poussant son genou contre le cou de Floyd «Pure sauvagerie.»

«Ce qui aurait dû se passer à ce moment-là, c’est qu’EMS aurait dû être convoqué, et il aurait dû être placé dans une ambulance, et un superviseur aurait dû être appelé sur les lieux», Dit Gavin. «Je pense juste que c’était excessif…»

Carlson le coupa alors brusquement, disant qu’il était «Inquiet pour le reste du pays, qui, grâce à l’inaction de la police, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, est, comme, enfermé. C’est donc plus ma préoccupation. Lorsque Gavin a essayé de répondre, Tucker l’a remercié d’être venu et a terminé le segment en disant « Nan. Fait. »

Des critiques réguliers de Carlson et de Fox News ont accusé l’hôte d’avoir interrompu Gavin pour avoir une mauvaise opinion, et d’autres l’ont critiqué comme « raciste » pour la défense de Chauvin.

«À quoi sert une culture d’annulation si elle ne peut pas annuler un porc raciste comme Tucker Carlson?» l’acteur Ken Olin a tweeté.

« Comment Tucker Carlson a-t-il encore des sponsors? » a ajouté le groupe anti-Trump dirigé par les républicains Lincoln Project.

Un invité a essayé de dire quelque chose de sensé sur Fox News. Tucker Carlson l'interrompit.

Le moment ‘Nope, Done’ de Tucker Carlson la nuit dernière était lui qui couvrait un problème dans la matrice de Fox News. Quand une petite once de vérité est diffusée à Fox News, elle est immédiatement étouffée. – M. Newberger (@jeremynewberger) 21 avril 2021

