Tucker Carlson affirme que des responsables américains, dont Fauci, ont aidé la Chine à couvrir Covid après sa « fuite du laboratoire de Wuhan »

TUCKER Carlson a affirmé que le Dr Anthony Fauci et le gouvernement américain avaient aidé à dissimuler les origines de Covid-19.

Jeudi, Carlson a vanté la théorie selon laquelle le coronavirus provenait d’une fuite de laboratoire à Wuhan, en Chine, et a affirmé que le gouvernement américain était au courant depuis le début.

Tucker Carlson a affirmé que le gouvernement américain et le Dr Anthony Fauci savaient que Covid était le « résultat d’une fuite de laboratoire de Wuhan » depuis le début et a essayé de « le dissimuler » Crédit : Getty

« Tout cela était une fraude, et pourtant cela a fonctionné », a-t-il déclaré sur Tucker Carlson Tonight.

Carlson a déclaré que quiconque croyait que Covid s’était échappé d’un laboratoire de Wuhan au début de la pandémie avait été ostracisé et avait rencontré « un sourire narquois à propos du racisme anti-asiatique et des théories du complot ».

« Il s’avère que la théorie des fuites de laboratoire n’a jamais été folle », a déclaré Carlson. « Ça a toujours été vrai. Alors pourquoi nous ont-ils menti à ce sujet pendant si longtemps ? »

Dans un rapport détaillé publié jeudi, Vanity Fair a tenté de déterminer les origines du coronavirus en passant au crible ce que les scientifiques et les chercheurs ont dit alors que la pandémie se déroulait en 2020.

Dans son article, Carlson donne son avis sur le rapport de Vanity Fair, qu’il appelle un « magazine de succion de célébrités » avant de citer ses reportages dans l’intégralité de son article.

« Certains au sein du gouvernement américain les ont aidés à le couvrir. Ils savaient que tout cela se passait », a déclaré Carlson. « Mais ils ont aussi enterré la vérité. Parce que leurs intérêts étaient alignés sur ceux du gouvernement chinois. »

Carlson a visé le Dr Fauci, qui a fait face à des réactions négatives après la publication de ses e-mails dans le cadre d’une demande d’enregistrement de la Freedom of Information Act. Crédit : Splash

La théorie de Carlson est que le financement de la recherche « se tarirait » s’il était découvert que le Covid s’était propagé par une fuite de laboratoire.

« En bref, de nombreux chercheurs sont accros à l’argent des contribuables », a déclaré Carlson. « Si le public comprenait à quel point il s’est comporté de manière imprudente – mettant en danger le monde entier avec leurs petites expériences étranges dans des laboratoires mal relégués en Chine – l’argent pourrait se tarir. »

La théorie des fuites de laboratoire a été rejetée dès février 2020 par The Lancet, une revue médicale respectée, qui a publié une déclaration contre la théorie.

Carlson a déclaré que la déclaration du Lancet faisait partie d’une vaste dissimulation.

« La lettre déclarait catégoriquement et pour toujours que le coronavirus ne provenait pas d’un laboratoire de Wuhan, et il faudrait être un bigot pour croire le contraire », a déclaré Carlson. « C’était dans The Lancet, tout le monde fait confiance à The Lancet. »

Carlson a déclaré que les responsables américains devaient « dissimuler » les origines de Covid, sinon leur financement de recherche pourrait « se tarir » Crédit : Fox News

Ensuite, Carlson a visé le Dr Fauci, qui a déclaré très tôt qu’il n’y avait aucune preuve scientifique que Covid ait été créé dans un laboratoire.

Fauci est le directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, une branche des National Institutes of Health.

« Tony Fauci lui-même a cité (le Lancet) une lettre comme preuve que le virus n’a pas été causé par des recherches qu’il finançait », a déclaré Carlson, faisant référence à la controverse sur le fait de savoir si le NIH a financé la recherche dans un laboratoire de Wuhan.

Fauci a déclaré à National Geographic en mai 2020 qu’il pensait que le virus évoluait naturellement.

« Si vous regardez l’évolution du virus chez les chauves-souris, et ce qui existe maintenant est très, très fortement penché vers cela [virus] n’aurait pas pu être manipulé artificiellement ou délibérément – la façon dont les mutations ont naturellement évolué », a déclaré Fauci à National Geographic.

Carlson soutient la théorie selon laquelle Covid est originaire d’un laboratoire de Wuhan, en Chine Crédit : AFP

« Un certain nombre de biologistes évolutionnistes très qualifiés ont dit que tout ce qui concerne l’évolution par étapes au fil du temps indique fortement qu’elle a évolué dans la nature et a ensuite sauté d’espèces », a poursuivi Fauci.

Carlson a tiré des citations qui contredisent Fauci. Il en a inclus un de Jamie Metzl, un ancien responsable du Conseil de sécurité nationale, qui a déclaré à CNN en avril 2020 que la fuite de laboratoire est une théorie possible.

« Mais je pense que si je devais parier uniquement sur la base de ce que j’ai lu et de la logique, je parierais qu’il est fort probable qu’il s’agisse d’une fuite accidentelle d’un laboratoire », a déclaré Metzl.

« Mais il n’y a vraiment aucun moyen pour l’instant pour quiconque de l’extérieur de le prouver », poursuit la citation de Metzl, bien que l’article de Carlson n’inclue pas la deuxième partie.

Fauci a depuis changé de position, affirmant qu’il n’est « pas convaincu » que Covid-19 s’est développé naturellement.

« Je pense que nous devrions continuer à enquêter sur ce qui s’est passé en Chine jusqu’à ce que nous continuions à découvrir au mieux de nos capacités ce qui s’est passé », a déclaré Fauci le mois dernier.

Le NIH et la Maison Blanche ont tous deux demandé des enquêtes sur les origines de Covid.

Fauci a initialement déclaré que Covid s’était développé naturellement, mais il a depuis changé d’avis Crédit : Splash

Fauci a reçu un contrecoup après qu’un grand nombre de ses courriels ont été rendus publics à la suite d’une demande en vertu de la Freedom of Information Act.

Les e-mails montrent ses communications avec un responsable chinois de la santé au début de la pandémie. Fauci dit maintenant qu’ils sont sortis de leur contexte, rejetant les accusations selon lesquelles il aurait ignoré la théorie des fuites de laboratoire dès le début à la demande de responsables chinois.

« Je garde l’esprit ouvert tout le temps. Et c’est la raison pour laquelle j’ai déclaré publiquement que nous devrions continuer à rechercher l’origine », a déclaré Fauci à CNN.

« Cet e-mail – vous pouvez le mal interpréter comme vous le voulez – cet e-mail m’a été envoyé par une personne qui me disait merci pour tout ce qu’il pensait avoir dit, et j’ai dit que je pense que l’origine la plus probable est un saut d’espèce.

« Je pense toujours que c’est en même temps que je garde l’esprit ouvert qu’il pourrait s’agir d’une fuite de laboratoire. »

Dans son article, Carlson a soutenu que Fauci et d’autres responsables avaient tenté d’empêcher le public de savoir d’où venait Covid.

« Ce sont des Américains qui s’efforcent de cacher la vérité sur l’origine du COVID-19 à un pays qui a été détruit par le COVID-19 », a déclaré Carlson.

« Vous ne pouvez pas empêcher les épidémies à moins de savoir d’où elles viennent, et pourtant les bureaucrates fédéraux nous ont empêchés d’apprendre d’où venait celle-ci. »