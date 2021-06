TUCKER Carlson a affirmé que Don Lemon de CNN avait un « symbole de haine se faisant passer pour un pot à biscuits » dans sa cuisine.

L’animateur aux yeux d’aigle a repéré ce qu’il a décrit comme « un pot de biscuits au visage noir » dans la maison de Lemon dans l’épisode de lundi de Tucker Carlson Tonight.

Tucker Carlson a couché avec Don Lemon pour quelque chose qu’il a repéré dans sa cuisine Crédit : Fox News

Carlson a souligné le « pot à biscuits au visage noir dans sa cuisine » Crédit : Fox News

« Maintenant, nous n’appelons pas cela un suprémaciste blanc ici, mais vous devez vous demander, et je vais mettre cela à l’écran maintenant », a déclaré Carlson.

« Qu’est-ce que c’est, ce symbole de haine se faisant passer pour un pot à biscuits, fait dans la cuisine de Don Lemon ? il a ordonné.

« Vous voyez ça ? C’est là, mesdames et messieurs, un suprémaciste blanc, QAnon, un pot à biscuits.

« Maintenant, nous n’appelons pas le ministère de la Justice à approfondir la question parce que ce n’est pas notre place, nous sommes une émission d’information par câble et non un organisme d’application de la loi.

« Mais disons-le de cette façon, si vous vous retrouvez avec un pot à biscuits au visage noir dans votre propre cuisine, il est temps de réfléchir. Cela signifie vous, Don Lemon. »

Quelques instants plus tôt, Carlson a déclaré que Lemon se prend pour un « leader des droits civiques » qui pense que « l’Amérique est un pays raciste » bien qu’il vive dans l’une des villes les plus blanches du pays.

Carlson a également souligné que « l’activiste » Lemon vivait dans l’une des « villes les plus blanches d’Amérique »

Il a cité l’interview de Lemon avec le Washington Post qu’il a faite pour promouvoir son nouveau livre, intitulé « This Is the Fire : What I Say to My Friends About Racism.

« Don Lemon vit dans une maison de 4,3 millions de dollars à Sag Harbor, New York. Non, il ne vit pas dans un logement de la section 8, il vit dans l’une des villes les plus blanches d’Amérique », a déclaré Carlson.

« En fait, à 80%, Sag Harbor n’est composé que de 3% d’Afro-américains. Dans l’interview, M. Clemon a déclaré que l’Amérique avait besoin de voir plus de gens comme lui. Il fait régulièrement des conférences à l’Amérique sur la diversité. »

« Quand il n’a pas dit au « Washington Post », c’est que dans son temps libre, il fuit la diversité », a conclu l’animateur de Fox News.

Après les manifestations largement couvertes de Black Lives Matter et l’indignation mondiale suscitée par la mort de George Floyd en garde à vue, Lemon a déclaré au Post qu’il ne pensait pas que le pays avait « vu assez de gens comme moi ».

« Je ne pense pas que l’Amérique connaisse intimement assez de gens comme moi », a-t-il déclaré au journal.

« J’aimerais que l’Amérique voie les Noirs, en particulier les homosexuels noirs, comme – et je déteste ce mot – normaux, et comme des êtres humains et faisant partie de la culture.

« Que nous avons nos vulnérabilités et nos luttes, mais nous avons aussi nos succès. Nous aimons, nous blessons et nous traversons des épreuves et des tribulations comme tout le monde.

« Je ne sais pas si l’Amérique considère les Noirs et en particulier les homosexuels noirs comme pleinement humains et comme méritant le rêve américain. »