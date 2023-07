Tuchel vise à attirer le triple vainqueur de Manchester City au Bayern

Cette prochaine saison verra des changements importants dans l’alignement du Bayern Munich.

Leurs nouveaux membres du conseil d’administration ont laissé des indices sur les prochains remaniements de la liste, y compris les ventes possibles de nombreux joueurs et les sorties de Lucas Hernandez et Benjamin Pavard.

La défense de l’équipe est un domaine qui doit clairement être amélioré.

Comme si ces deux départs ne suffisaient pas, la Juventus a maintenant ajouté Noussair Mazraoui à sa liste de souhaits d’été. Dans le même temps, de nouvelles discussions contractuelles entre Alphonso Davies et le club de Bundesliga ont été encore plus repoussées.

De plus, Serge Gnabry, Bouna Sarr, Alexander Nubel et Ryan Gravenberch ont tous été présentés comme des sorties potentielles. Par conséquent, l’équipe doit être prête à bondir sur les remplaçants idéaux le moment venu.

Après avoir signé Raphael Guerreiro du Borussia Dortmund et Kim Min-jae de Naples qui devrait bientôt mettre la plume sur papier, ils pourraient essayer de recruter un autre défenseur polyvalent comme Kyle Walker de Manchester City. On a dit que Thomas Tuchel était déterminé à signer le joueur pour les Bavarois puisqu’il est un grand supporter du joueur anglais.

Tuchel se donne pour mission d’amener Kyle Walker au Bayern

L’entraîneur allemand s’est notamment donné pour mission de recruter Kyle Walker et les deux se sont entretenus après la demi-finale de l’UEFA Champions League. Tuchel avait en tête l’Anglais en remplacement de Cesar Azpilicueta, qui avait été lié au Bayern Munich avant de signer avec l’Atletico Madrid.

Le journaliste de Sky Allemagne, Florian Plettenberg, a alimenté les spéculations sur Twitter en affirmant que des conversations substantielles avaient eu lieu entre le Bayern et les agents de Walker. Cependant, aucun accord n’avait été conclu à ce moment-là.

Manchester City veut prolonger son contrat

De plus, on pense que Manchester City n’a pas l’intention de déplacer son fidèle cet été, malgré le fait qu’il lui reste encore un an sur son contrat actuel. Pep Guardiola voudrait signer le joueur de 33 ans pour une prolongation, comme l’a rapporté Fabrizio Romano, l’analyste des transferts.

Crédit photo : IMAGO / Revierfoto