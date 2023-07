Tuchel tient une réunion avec Harry Kane chez lui, selon un rapport

L’entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, n’abandonne pas l’espoir de recruter l’attaquant vedette Harry Kane. Les géants allemands ont déjà vu une offre d’environ 76 millions de dollars pour Kane rejetée par Tottenham Hotspur. Tuchel, cependant, se serait rendu en Angleterre pour tenter d’insister sur un accord.

affirme maintenant que le patron du Bayern s’est récemment envolé pour Londres pour tenir une réunion chez Kane. Les deux auraient discuté d’un éventuel transfert vers les champions de Bundesliga, Kane étant ouvert à l’idée d’un changement. L’attaquant aurait même mentionné avoir remporté la Ligue des champions avec sa nouvelle équipe potentielle.

Les Spurs essaient de conserver leur joueur vedette

Kane n’a plus qu’un an sur son contrat actuel avec les Spurs. Cela signifie que la tenue du nord de Londres pourrait choisir de vendre sa superstar, plutôt que de le regarder partir gratuitement l’été prochain. Le choix préféré du club, cependant, est que Kane signe un nouveau contrat et reste avec l’équipe. Bien que cela semble être un scénario peu probable.

Si les Spurs vendaient Kane, ils n’accepteraient presque certainement qu’une offre d’un club étranger. Les autres équipes de Premier League, Chelsea et Manchester United, sont liées à l’attaquant depuis des mois maintenant. Néanmoins, le président des Spurs, Daniel Levy, ne veut pas voir sa star jouer pour un rival direct. Cela laisserait potentiellement la porte ouverte au Bayern.

Thomas Tuchel pourrait dépenser plus de 100 millions de dollars pour Harry Kane

Les champions en titre de la Bundesliga sont censés être prêts à augmenter leur offre pour Kane. Il a été largement rapporté que Levy tient bon pour un chiffre proche de 125 millions de dollars. Cependant, on pense que le Bayern n’atteindra que 109 millions de dollars dans ses tentatives pour éloigner Kane de l’équipe de Premier League.

En supposant que les Spurs tiennent fermement leurs demandes, Kane pourrait éventuellement finir par rejoindre le Bayern en tant qu’agent libre en juillet 2024. Il est également possible que l’international anglais rejoigne également Chelsea ou United. Kane est en train de construire une nouvelle maison assez proche des installations d’entraînement de Chelsea. En gardant ces options à l’esprit, les Spurs devront peut-être vendre Kane pour tirer quelque chose de l’accord.

