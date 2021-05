Un week-end misérable pour Tuchel et son équipe s’est aggravé dimanche lorsque Liverpool a marqué un gagnant tardif dramatique dans leur match à West Brom sur la tête improbable du gardien de but Alisson Becker.

Le but du Brésilien a valu aux Reds trois points cruciaux alors qu’ils se déplaçaient à moins d’un point de Chelsea, quatrième, avec deux matchs à jouer dans la bataille pour terminer dans les places de la Ligue des champions.

La prochaine étape pour Chelsea est la visite de Leicester, troisième, à Stamford Bridge mardi soir – trois jours seulement après que les Foxes aient assommé le club londonien 1-0 lors de la finale de la FA Cup à Wembley.

Leicester a deux points d’avance sur les Blues au classement de la ligue, ce qui signifie que le résultat de mardi contribuera probablement à déterminer lequel de la paire obtiendra une place parmi les quatre premiers, tandis que Liverpool en profitera dans les deux cas.

Le malheur de la finale de la Coupe de samedi a fait suite à une semaine décevante au cours de laquelle Chelsea s’est également effondrée pour une défaite 1-0 à domicile contre son rival londonien Arsenal, semblant molle lors des deux matchs.

S’exprimant lundi, Tuchel a admis avoir été agréablement surpris de voir Liverpool initialement en difficulté à West Brom avant de faire la percée profondément dans le temps additionnel.

«Je suis rentré à la maison dans l’après-midi, j’ai allumé la télévision et j’ai vu 1-1,» Tuchel a déclaré, selon la presse locale de Londres.

«J’ai pensé: ‘Oh, ce ne serait pas un mauvais résultat’

«J’étais un peu superstitieux et je ne l’ai pas suivi. J’ai vérifié sur mon téléphone à la 95e minute et c’était toujours 1-1.

«J’ai vérifié une minute plus tard et j’ai réalisé que les superstitions ne fonctionnent pas toujours, ou peut-être que j’ai pris la mauvaise décision si elles fonctionnent!

«Cela ne rend pas les choses ennuyeuses. C’était une tête fantastique – je l’ai vu aujourd’hui et cela rend les choses assez intéressantes et serrées. Mais tout de même, c’est entre nos mains.

Deux défaites en une semaine ont arrêté une partie de l’élan remarquable que Tuchel et Chelsea avaient accumulé depuis qu’il a remplacé Frank Lampard limogé fin janvier, alors que l’équipe languissait à la neuvième place du tableau.

Il y a aussi la perspective d’une finale de Ligue des champions contre Manchester City au Portugal en fin de mois.

Cependant, si le club appartenant au milliardaire russe Roman Abramovich ne se retrouve pas parmi l’élite européenne la saison prochaine, Tuchel dit qu’ils n’auront qu’à se blâmer.

«Quelqu’un m’a demandé après le [Cup] finale s’il s’agissait d’un revers majeur avant mardi. Non, c’était le match d’Arsenal, » dit l’Allemand de 47 ans.

«C’était de notre faute si c’était à nouveau si proche. Nous avons laissé la porte ouverte et Liverpool a mis le pied dans la porte. Voilà ce qu’ils font. C’est une équipe solide et de toute façon, nous avons eu un énorme effort pour les surmonter avant…

«J’étais plus inquiet et en colère à propos de notre performance dans le match d’Arsenal [than in the Cup final], où j’ai eu le sentiment que nous n’étions pas assez pointus et pas sur le point.

«Nous n’avons pas mis la barre à notre niveau pour nous ramener une victoire à la maison. Pourtant, ce n’était pas le cas en finale.

Le match de mardi à Stamford Bridge verra le retour de 8 000 supporters locaux dans le cadre de l’assouplissement des restrictions de Covid, après que 21 000 supporters aient été autorisés à entrer à Wembley pour assister à la finale de la FA Cup ce week-end.

Tuchel a déclaré que le soutien pourrait être « crucial » aux chances de Chelsea dans leur poussée vers la ligne d’arrivée.

Having « Recevoir les fans est fantastique. » Thomas Tuchel dit que les fans de Chelsea qui reviennent à Stamford Bridge demain les aideront dans leur objectif de terminer dans le top 4 pic.twitter.com/jkVB9F7uoF – Football Quotidien (@footballdaily) 17 mai 2021

Après avoir accueilli Leicester, Chelsea conclura dimanche sa saison de Premier League à Aston Villa au milieu de la table. Au-delà, ils ont six jours de repos avant de rencontrer Manchester City en finale de la Ligue des champions à l’Estadio do Dragao de Porto.