Tuchel n’offre que des divertissements alors que Man Utd et Chelsea servent une affaire terne

En fin de compte, ni l’un ni l’autre n’étaient assez bons pour intensifier et gagner le match.

En vérité, cela pourrait être l’histoire d’une saison frustrante pour Chelsea et Manchester United qui remettent le titre de Premier League sur un plateau à Pep Guardiola.

Manchester City a terminé le week-end avec 12 points d’avance au sommet après avoir prolongé son avance grâce à sa victoire sur West Ham alors que tous ses soi-disant challengers glissaient à nouveau.

Leicester a perdu, United a perdu deux autres points et Chelsea est plus concentré sur le fait de se classer parmi les quatre premiers, telle est la distance qui les sépare du sommet dans tous les sens du terme.

Mais il était déconcertant de voir comment deux équipes qui poussaient pour de plus grandes choses pouvaient servir un autre match nul sans but terne compte tenu de l’impasse à Old Trafford en octobre. C’était la première fois depuis la saison 1921/22 que les deux matches de championnat se terminaient sans but la même saison.

Au moins, celui-ci a eu des incidents, des controverses et des chances, mais toujours pas d’objectifs et beaucoup de frustration pour les deux parties.

Pour United, ils ont prolongé leur remarquable série de 20 matchs à l’extérieur invaincus en Premier League, mais leur bilan contre leurs supposés rivaux Big Six est beaucoup plus inquiétant.

Incroyablement, ils n’ont remporté aucun de leurs sept matchs contre Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal et City, en faisant cinq nul et en perdant les deux autres. Leur seul but est venu dans la défaite 6-1 contre Tottenham.