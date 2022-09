Tuchel limogé – La liste restreinte de Chelsea comprend Potter, Pochettino, Zidane

Graham Potter de Brighton, l’ancien patron de Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino et l’ancien entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane sont en tête de la liste restreinte de Chelsea pour remplacer Thomas Tuchel en tant qu’entraîneur-chef, ont déclaré des sources à ESPN.

Chelsea a limogé Tuchel mercredi, quelques heures après la fin de son 100e match en charge par une défaite 1-0 en Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Des sources ont déclaré à ESPN que le club souhaitait approcher Brighton pour parler à Potter, qui a excellé sur la côte sud depuis sa prise en charge en 2019.

Brighton a terminé à la neuvième place avec 51 points la saison dernière – son plus haut total en Premier League – et Potter est sous contrat jusqu’en 2025.

Potter, 47 ans, a remporté des applaudissements pour le style de jeu offensif de Brighton, et leurs progrès se sont poursuivis sans relâche cette saison malgré la perte du milieu de terrain Yves Bissouma aux Spurs et du défenseur Marc Cucurella à Chelsea pour un montant combiné de plus de 90 millions de livres sterling.





Pochettino est sans travail après avoir été limogé par le Paris Saint-Germain, mais ESPN a précédemment signalé que l’entraîneur argentin serait ouvert à un retour au football anglais. Il était considéré pour le poste de Manchester United cet été avant la nomination d’Erik ten Hag à Old Trafford.

Zidane est également un agent libre après avoir démissionné de Madrid en mai de l’année dernière, affirmant que le club de LaLiga lui manquait de confiance malgré trois titres consécutifs en Ligue des champions lors de son premier passage en charge au Bernabeu.

Chelsea tient à faire une nomination rapide, mais aucun candidat n’est immédiatement aligné pour remplacer Tuchel. Il reste probable que le club affrontera Fulham à Craven Cottage samedi avec un membre du personnel de l’arrière-boutique en charge par intérim.