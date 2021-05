Tuchel, la petite amie de l’influenceur Instagram de la star de Chelsea, Abraham, BLASTS Blues, patron des Blues

L’as de l’Angleterre Abraham, 23 ans, n’a pas été nommé dans l’équipe de la journée de Tuchel pour la pièce maîtresse de la coupe contre Leicester City à Wembley samedi, que les Blues ont perdu 1-0 après une frappe en deuxième période de la star belge Youri Tielemans.

Malgré 12 buts et six passes décisives toutes compétitions confondues pour le club londonien cette saison, Abraham a vu des opportunités difficiles à trouver depuis que l’entraîneur allemand Tuchel a succédé au limogé Frank Lampard à la fin du mois de janvier.

De retour d’une blessure à la cheville début avril, Abraham n’a joué que 17 minutes en Premier League. Il n’a pas quitté le banc lors de la victoire contre Manchester City le week-end dernier et a été exclu de l’équipe battue par Arsenal en milieu de semaine.

Après la dernière omission de son homme, le partenaire d’Abraham a envoyé un message cinglant à ses abonnés Instagram.

La fille de Tammy devient folle 😭 pic.twitter.com/ljLwma2FBh – Liam ✞ (@_CFCLiam) 15 mai 2021

« Comment diable prenez-vous la décision de laisser votre meilleur buteur hors de l’équipe pour une finale?! » Monroe a fait rage dans un article maintenant supprimé sur Instagram Stories.

«La même personne qui a même marqué le but pour se qualifier pour cette compétition? Cela n’a aucun sens pour moi.

«Même pas sur le banc?! Ça doit être une farce. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 𝓛𝓮𝓪𝓱 𝓜𝓸𝓷𝓻𝓸𝓮 (@leahmonroe_)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 𝓛𝓮𝓪𝓱 𝓜𝓸𝓷𝓻𝓸𝓮 (@leahmonroe_)

Chelsea manquait de puissance de feu alors qu’ils luttaient pour percer les rangs de Leicester samedi, bien que Mason Mount ait forcé un arrêt miracle du gardien de but des Foxes Kasper Schmeichel et que le club londonien ait eu un égaliseur tardif exclu par le VAR pour le plus marginal des hors-jeu.

Abraham a encore deux ans sur son contrat actuel à Stamford Bridge, mais a été lié à un transfert estival chez les rivaux de la Premier League Aston Villa et West Ham.

Le grand attaquant a marqué quatre buts en route vers Chelsea, réservant sa place dans la finale de la FA Cup, réussissant un triplé contre Luton au quatrième tour et frappant le vainqueur contre Barnsley lors de la prochaine étape de la compétition.

« Nous sommes déçus et pas en colère contre notre performance des garçons », Tuchel a déclaré après la défaite de Chelsea contre Leicester.

« Je pense que la performance est suffisante pour gagner. Je pense qu’aujourd’hui nous n’avons pas eu de chance et nous n’avons jamais caché que nous avons besoin de cela pour gagner à ce niveau.

« Vous avez besoin d’élan, de prise de décision, de petits détails, de l’arbitre. »

Chelsea cherchera à rebondir contre les mêmes adversaires en Premier League mardi soir, avec les Blues et Leicester dans une course serrée pour une place parmi les quatre premiers pour sceller le football de la Ligue des champions pour la saison prochaine.

Chelsea occupe la quatrième place du classement, à deux points de Leicester avec deux matchs à jouer. Liverpool est à quatre points de Chelsea en cinquième position, mais a un match en cours contre ses rivaux.

La défaite finale de la Coupe de Chelsea a émoussé une grande partie du facteur de bien-être que Tuchel a apporté avec lui au club, alors qu’ils cherchent maintenant à récupérer à temps pour terminer leur campagne de championnat sur un haut niveau avant d’affronter Manchester City en finale de la Ligue des champions au Portugal au Portugal. fin du mois.