Werner a frappé pour la première fois depuis le 15 février lorsqu’il a ramené à la maison un centre de Ben Chilwell juste avant la mi-temps au London Stadium.

La frappe a suivi le bon travail de l’Allemand dans la préparation alors qu’il tenait le ballon pour amener Christian Pulisic en jeu avant de faire irruption dans la surface et de se mettre à l’écart de la réduction de l’arrière gauche de Chelsea.

Werner a été assailli alors qu’il marquait le sixième but de sa première campagne en Premier League – mais son premier en sept matchs depuis son but contre Newcastle à la mi-février.

Le but de Timo Werner! (1-0) Une excellente finition, grâce à une belle balle de Chilwell. #WHUCHEpic.twitter.com/LXPS4okvoo – LDN (@LDNFootbalI) 24 avril 2021

West Ham 0-1 Chelsea Le premier but de Timo Werner à Chelsea depuis le 15 février 💥 pic.twitter.com/wY3mPhUskh – ESPN FC (@ESPNFC) 24 avril 2021

West Ham devrait être relégué pour avoir laissé Werner marquer – ✈️ (@Arrizabalager) 24 avril 2021

De manière assez surprenante, compte tenu des perceptions du gaspillage du joueur de 25 ans devant le but, la frappe a consolidé la place de Werner en tant que menace la plus dangereuse de Chelsea cette saison en tant que buteur et fournisseur des Blues.

20 – Timo Werner a été directement impliqué dans 20 buts pour Chelsea cette saison (11 buts, 9 passes); le plus de n’importe quel joueur pour le club dans toutes les compétitions. Menace. – OptaJoe (@OptaJoe) 24 avril 2021

Mais dans ce que certains fans ont cruellement prétendu être la reprise du service normal, Werner était coupable d’avoir raté une chance en or de doubler l’avance de Chelsea 10 minutes après le début de la seconde mi-temps, alors qu’il envoyait en quelque sorte le ballon au loin avec le but béant lorsque le ballon revenait. lui après que Mason Mount ait été refusé à longue distance.

Werner est de retour tout le monde ça va. #WHUCHEpic.twitter.com/4LRg2mHsqW – Ash (@ayyesseff) 24 avril 2021

La réaction de Tuchel résumait l’incident car l’Allemand ne pouvait pas croire que son compatriote avait raté l’occasion de rendre la seconde mi-temps beaucoup plus confortable pour les Bleus.

La réaction de Tuchel à la mademoiselle de Werner 😭😭 pic.twitter.com/NqOYiTfYTC – łew (@ftbllew) 24 avril 2021

En fin de compte, Chelsea a reçu un coup de main lorsque West Ham a fait expulser durement Fabian Balbuena lorsqu’il a contacté Chilwell lors de son suivi lors de son autorisation dans les 10 dernières minutes.

L’arbitre Chris Kavanagh a donné un rouge direct au Paraguayen après avoir consulté le moniteur de terrain, dans une décision qui a laissé le patron des Hammers David Moyes incrédule sur la touche.

Ce n’est jamais un carton rouge pour Balbuena. Connexion complètement accidentelle quand il poursuit après avoir dégagé le ballon #WHUCHEpic.twitter.com/H7ynqr5vwn – Gary (@SedentaryGary) 24 avril 2021

Chelsea a clôturé le match pour consolider sa place à la quatrième place de la ligue, trois points d’avance sur son rival londonien West Ham et quatre points d’avance sur Liverpool en sixième, après que l’équipe de Jurgen Klopp ait concédé un égalité tardive pour faire match nul à Newcastle plus tôt dans la journée.

En regardant vers le haut, Chelsea n’est qu’à un point de Leicester en troisième position, bien que les Foxes aient un match en main.

Malgré son échec, Werner a pris le positif de finalement revenir sur la feuille de match, plaisantant par la suite: «Je pense que la deuxième chance que j’ai de marquer, mais je dois revenir lentement, un but suffit, deux c’est peut-être trop pour le début.»

🗣 « Quand je marque deux fois aujourd’hui, c’est peut-être trop, en plaisantant. » 🤣Timo Werner réagit en marquant le but gagnant pour Chelsea lors de leur victoire 1-0 contre West Ham et dit qu’il aurait pu en avoir un autre pic.twitter.com/c6sC8xkLnH – Football Quotidien (@footballdaily) 24 avril 2021

«Le sentiment est trop court quand vous attendez si longtemps. C’est la meilleure sensation que vous ayez après un match gagnant. Vraiment important pour moi, pour toute l’équipe, » il ajouta.

«Callum [Hudson-Odoi] dit que tu marqueras aujourd’hui, Tammy [Abraham] dit que tu marqueras, tous deux m’ont dit du doigt, » dit l’Allemand, expliquant pourquoi il a indiqué vers le banc après sa frappe.

«Je suis heureux d’avoir marqué le premier [goal], le second entrera dans les semaines et les mois à venir.

La prochaine étape pour Chelsea est une demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid en Espagne mardi.

La victoire de samedi les remet sur les rails après une semaine mouvementée au cours de laquelle ils ont fait match nul avec Brighton à domicile, au milieu de nombreuses manifestations contre la participation du club à la controversée Super League.

Il est apparu peu de temps avant ce match que le propriétaire russe Roman Abramovich avait mis fin à cette aventure de courte durée, car Tuchel et son équipe espèrent des temps plus calmes maintenant que la saga semble être terminée pour le moment.