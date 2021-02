Tuchel fait le point sur Giroud alors qu’il entre dans les derniers mois de l’accord avec Chelsea

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, insiste sur le fait qu’il est « trop ​​tôt » pour prendre une décision sur l’avenir d’Olivier Giroud alors que l’attaquant n’a plus que quelques mois sur son contrat.

Giroud, 34 ans, a ouvert le score lors de la victoire 2-0 des Blues contre Newcastle lundi pour porter son total de la saison à 10 buts en 21 apparitions.

Le vétéran français a joué un petit rôle dans la première moitié de la saison sous Frank Lampard et a continué à le faire sous son successeur sur la sellette de Stamford Bridge.

Tuchel a souligné les nombreuses qualités de Giroud mais soutient que ce n’est pas le moment de penser à des renouvellements ou à des libérations de contrats.

« Aucune décision prise, car il est trop tôt pour prendre ces décisions, trop tôt dans la saison, et je n’ai pas assez de temps pour prendre ces décisions parce que j’ai commencé il y a trois semaines », a déclaré le patron des Bleus.

« Nous avons besoin de plus de temps pour mieux connaître le groupe et tout le monde mérite plus de temps pour montrer sa valeur pour le groupe. Ce que je peux dire, c’est que, jusqu’à présent, je suis super content qu’il soit là.

« Il est l’un des meilleurs attaquants de la surface, il est physiquement fort, il a une première touche incroyable quand il prend des balles directement. Il est très, très fort là-dessus. Il est très fort sur les têtes. »