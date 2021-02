Tuchel et Giroud 8/10 alors que Chelsea remporte une victoire choc à l’aller contre l’Atletico Madrid

Le match de huitièmes de finale de la Ligue des champions de Chelsea contre l’Atletico Madrid à Bucarest allait toujours être une affaire serrée, et c’est exactement ce qui s’est passé.

Ce sont les Bleus qui ont réussi à prendre pied dans le match, puisque le superbe coup de pied aérien d’Olivier Giroud à la 71e minute a été donné après un long contrôle VAR, le but étant initialement exclu pour hors-jeu.

Ils ont réussi à voir le match à partir de là et à prendre un avantage de 1-0 – et un but à l’extérieur – dans le match retour.



Positifs

Chelsea a réussi à obtenir beaucoup de bonne possession du ballon, l’équipe de Diego Simeone tombant profondément pendant de longues périodes. Chelsea a eu la meilleure des chances du match, et c’est un énorme bonus que Giroud a réussi à obtenir sur la feuille de match. Bien que l’Atletico ait également obtenu des demi-chances, il n’y avait pas trop d’ouvertures claires pour l’équipe locale et Edouard Mendy était rarement travaillé.

Négatifs

Chelsea était absolument horrible au début du match et aurait facilement pu se retrouver un but dans les premières minutes. Cela était en partie dû au fait qu’ils avaient donné le ballon dans des zones dangereuses. Enfin, Mason Mount et Jorginho rateront le match retour en raison de réservations récupérées dans ce match.

Note du manager sur 10

8 – La prise de décision de Thomas Tuchel a été remise en question après avoir violemment éliminé Callum Hudson-Odoi lors du dernier match, mais ce ne sera certainement pas ici. L’équipe allemande s’est heurtée à une équipe très résolue de l’Atletico Madrid et a fait preuve de beaucoup de discipline, tout en marquant le but qui lui donne un avantage à l’approche du match retour.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Edouard Mendy, 5 ans – Souvent mal à l’aise. A été relâché après un mauvais toucher deux minutes et certains de ses coups de pied n’étaient pas les meilleurs. Son arrêt de tir n’a pas été trop testé.

DF Cesar Azpilicueta, 8 ans – Bien sorti de la ligne arrière quand Chelsea avait le ballon ou quand il devait suivre un attaquant local qui tombait profondément. J’ai fait du bon travail pour garder Joao Felix tranquille.

DF Andreas Christensen, 7 ans – Parfois, il a donné des fautes stupides, mais il a été discipliné et résolu dans sa défense.

DF Antonio Rudiger, 8 ans – A joué de merveilleuses longues passes et a tenu sa défense défensive, réalisant un superbe blocage peu de temps après le but de Giroud – bien qu’il ait eu peur lorsque Luis Suarez l’a dépossédé très tôt. Presque perdu son sang-froid avec l’Uruguayen.

MF Callum Hudson-Odoi, 7 ans – A eu une bataille fascinante avec Thomas Lemar, le duo se débrouillant bien dans leurs responsabilités défensives. Le Londonien a également offert une menace pour l’avenir.

MF Jorginho, 6 ans – Il a eu beaucoup de bonnes idées avec son décès, mais l’exécution était juste, comme ce fut le cas lors des occasions où il a essayé de libérer Mount et Hudson-Odoi. Réservé pour une faute sur Felix.

MF Mateo Kovacic, 6 ans – Le Croate a réalisé une performance combative et a réalisé de bons points, mais sa prise de décision aurait pu être légèrement meilleure aux points.

MF Marcos Alonso, 7 ans – Il y a parfois des questions sur ses capacités défensives, mais Alonso a été brillant à cet égard. Il a mis la tête sur des boules maladroites et est resté composé en 1v1s. A fourni une vraie qualité avec certains de ses croisements.

Olivier Giroud a une fois de plus produit le spectaculaire, son moment d’éclat la différence dans un match aller serré contre l’Atletico Madrid. Getty

Monture Mason FW, 7 – A réservé une minute pour une faute sur Felix, mais a continué à avoir un impact pour Chelsea. Lié le jeu à merveille aux points et son combat a conduit au but de Giroud.

FW Olivier Giroud, 8 ans – Tenait bien le ballon aux points, mais était toujours entouré chaque fois qu’il l’avait dans une position décente. Cependant, il a profité de sa meilleure chance avec un merveilleux coup de pied.

FW Timo Werner, 6 ans – J’ai raté une chance décente dès le début, mais il était toujours à la recherche du ballon et avait l’air très net dans une grande partie de son jeu.

Substituts

MF Hakim Ziyech, N / R – A remplacé Kovacic à la 74e minute et a vu son meilleur effort à distance bloqué.

MF N’Golo Kante, N / R – A remplacé Mount à la 74e minute et s’est mis au travail pour briser le jeu de l’Atletico immédiatement.

DF Reece James, N / R – Est venu pour Hudson-Odoi à la 80e minute et a remplacé pour faire plus de cinq arrière alors que Chelsea voyait le match.

MF Kai Havertz, N / R – A apporté quelques touches intelligentes au cours de ses trois minutes sur le terrain pour aider Chelsea à voir le match.

MF Christian Pulisic, N / R – L’Américain a eu un run-out tardif et a été intelligent dans son jeu, tirant une faute de Lemar.