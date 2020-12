Thomas Tuchel envisagerait de passer en Premier League après avoir été limogé en tant que patron du Paris Saint-Germain.

L’Allemand a guidé le PSG vers la finale de la Ligue des champions la saison dernière, mais son mandat au Parc des Princes s’est maintenant terminé au milieu de rumeurs de combats internes au club.

Tuchel, dans une interview citée par Sport 1, a laissé entendre qu’il était de plus en plus fatigué par la nature politique du travail avec les champions de Ligue 1.

Il a déclaré: «Pour être tout à fait honnête, pendant les six premiers mois, je me suis dit:« Suis-je toujours un manager ou suis-je un homme politique du sport, un ministre des Sports? Où est mon rôle de manager dans un tel club maintenant? Je me suis dit: je veux juste coacher.

«Je pense que c’est pour ça que je suis devenu entraîneur et c’est pourquoi je le suis toujours, je peux me retrouver n’importe où. Partout où il y a un demi-terrain pour s’entraîner et un lecteur DVD pour faire des vidéos.

«En son cœur, j’aime le jeu et je peux obtenir cette satisfaction de plusieurs façons en tant que manager. Parfois, c’est très facile, parfois, c’est un gros défi, car un club comme le PSG, a un certain nombre d’influences en dehors de l’intérêt concentré de l’équipe… Je n’aime que le football.

« Et dans un club comme celui-ci, ce n’est pas toujours que du football. »

Il a laissé entendre que l’interview avait été mal traduite, mais quelques heures seulement après leur victoire 4-0 contre Strasbourg, le directeur technique Leonard l’a informé de la décision du club.