Tuchel en pourparlers pour prolonger son contrat à Chelsea

Londres (AFP) – Thomas Tuchel est en pourparlers avec Chelsea pour prolonger son contrat même si l’Allemand dit qu’il se concentre sur “mon équipe… et sur la compétitivité”.

Le contrat actuel de l’homme de 48 ans court jusqu’en 2024. Il l’a signé après avoir guidé Chelsea vers le trophée de la Ligue des champions 2021 après avoir initialement conclu un contrat de 18 mois lorsqu’il a remplacé le limogé Frank Lampard en janvier 2021.

“Mes gens parlent aux propriétaires et s’occupent de tout le reste”, a déclaré Tuchel vendredi avant le match à l’extérieur de dimanche à Leeds.

« Vous savez à quel point je suis heureux d’être ici et à quel point j’aime ça.

“Il y a des discussions mais je pense que compte tenu de la situation d’où nous venons et où nous sommes au milieu de la période de transfert, je pense que c’est le mieux si je me concentre sur mon équipe et sur le sport et sur la compétitivité”, a-t-il déclaré. ajoutée.

Tuchel s’exprimait avant que la Football Association ne lui impose une suspension d’un match et une amende de 35 000 £ (41 000 $) après avoir été expulsé à la suite de son affrontement furieux avec le patron de Tottenham, Antonio Conte, dimanche dernier.

Conte a également été condamné à une amende de 15 000 £, mais Tuchel a déclaré qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre eux et que c’était juste des émotions fortes dans le feu de l’action.

“Bien sûr, nous rions, c’est très important de rire et de rire de nous-mêmes”, a-t-il déclaré.

«Je riais dans le vestiaire; c’était la chaleur du match et nous ne nous sommes pas insultés.

«Je pense que la chose aurait pris fin s’il n’y avait pas eu 20 personnes autour de nous qui rendaient la chose bien pire qu’elle ne l’était en réalité.

“Il (Conte) se battait pour son équipe, je me battais pour mon équipe. Je n’ai que le plus grand respect pour lui.