Tuchel du Bayern: Saison décevante même si nous gagnons la Bundesliga

L’entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a déclaré que cette saison avait été une saison à oublier pour la centrale bavaroise, même s’ils parviennent à propulser le Borussia Dortmund au titre de Bundesliga samedi.

Le Bayern a deux points de retard sur Dortmund avant le dernier jour de la saison et doit battre Cologne et espère que Mayence obtiendra au moins un match nul contre Dortmund s’il veut étendre son record de 10 titres de champion d’Allemagne consécutifs.

– Cologne-Bayern, samedi à 9h30 HE, ESPN+

– Dortmund-Mayence, samedi à 9h30 HE, ESPN +

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« C’est de notre faute, de notre responsabilité », a déclaré Tuchel vendredi. « Bien sûr, on va essayer de faire la course jusqu’au bout car on est obligé de tout donner jusqu’au bout. »

Le Bayern est confronté à la perspective de terminer la saison sans trophée majeur pour la première fois depuis 2012.

« Ce ne sera pas une saison dont nous pourrons être satisfaits. Ce ne sera pas une saison dans laquelle le nombre de points sera suffisant pour nos exigences, dans laquelle la qualité de notre jeu nous suffira. va à la fin, ce ne sera plus une saison satisfaisante. »

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Tuchel a succédé au limogé Julian Nagelsmann en mars, alors que le Bayern venait de perdre la tête de la Bundesliga face à Dortmund après une défaite 2-1 au Bayer Leverkusen.

Sous Tuchel, le Bayern a ensuite été éliminé de la Coupe d’Allemagne et de la Ligue des champions, tandis que la tête de la Bundesliga a changé trois fois avant que Dortmund ne reprenne la première place le week-end dernier après la défaite 3-1 du Bayern à domicile contre Leipzig.

« Nous avons raté suffisamment de fois », a déclaré Tuchel.