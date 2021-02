Thomas Tuchel pense que Kepa Arrizabalaga peut encore sauver sa carrière à Chelsea, mais a exhorté le gardien de but à ne pas trop essayer d’impressionner lors de son premier départ pour le nouveau patron des Blues.

L’avenir de Kepa à Stamford Bridge semblait voué à l’échec sous le prédécesseur de Tuchel, Frank Lampard, après être tombé en disgrâce alors que le club faisait venir Eduoard Mendy de Rennes pour devenir son gardien de but de premier choix.

Les Blues ont signé Kepa de l’Athletic Bilbao pour un montant record du monde de 71,6 millions de livres sterling en août 2018, mais étaient prêts à écouter les offres cet été si la majorité de cette somme pouvait être récupérée.

Aucun club n’était intéressé à ce prix et Kepa n’a joué que quatre fois depuis l’arrivée de Mendy en septembre. Cependant, l’arrivée de Tuchel lui a donné l’occasion de prendre un nouveau départ, à commencer par le match de cinquième tour de la FA Cup jeudi aux côtés du championnat Barnsley.

« Il jouera demain, il commencera demain », a déclaré Tuchel, limogé par le Paris Saint-Germain en décembre avant de succéder à Lampard le mois dernier.

«Et de l’extérieur, bien sûr, nous avions une vue sur sa situation, et quelques difficultés sur le plan sportif.

«Peut-être aussi les circonstances de son transfert peut-être un peu sur ses épaules. C’était l’impression de l’extérieur.

«De l’intérieur, je vois un gars sympa, je vois une belle personnalité, une personnalité ouverte, un gars qui travaille dur, avec évidemment beaucoup de qualité.

« Donc, la bonne chose pour lui, c’est que nous recommençons, c’est un nouveau départ pour lui. Je n’ai pas d’histoire avec lui et j’espère qu’il n’y aura pas de difficultés, car je ne les vois pas venir.

Le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga a eu du mal depuis son déménagement à Stamford Bridge. Photo de MICHAEL REGAN / POOL / AFP via Getty Images

« C’est un gars clair, un gars ouvert. Il fait tout pour impressionner à l’entraînement. Je suis content de me sentir les trois gardiens dans une bonne ambiance, ils sont concurrents l’un pour l’autre, c’est une position très spéciale dans le football bien sûr, c’est une position très décisive, il a ses propres règles.

« Si vous faites des erreurs, tout le monde les voit et en parle. Vous avez donc besoin de beaucoup de force mentale et de qualité et je le vois chez les trois gardiens. Kepa a une chance demain et j’espère qu’il pourra montrer ce qu’il montre à l’entraînement. »

Interrogé sur la possibilité pour Kepa de changer les choses à Chelsea, Tuchel a répondu «absolument, aujourd’hui, absolument» avant d’ajouter: «Personne ne veut s’asseoir [on the bench], Je comprends parfaitement cela. Aucun gardien ne veut s’asseoir [on the bench] et aucun de mes gars ne veut voyager demain pour s’asseoir sur le banc.

« Ils ne veulent pas s’asseoir et je ne veux pas qu’ils veuillent s’asseoir. Je veux qu’ils soient sur le terrain, qu’ils jouent des rôles énormes. En même temps, nous apportons le même soutien à Edou et j’espère à Willy [Caballero].

« La situation est pour Kepa la situation qu’il trouve en ce moment. Nous n’avons pas fait de changement dans le premier match et Ed était fort sur le moment. Donc, demain est une occasion de montrer et j’espère que c’est très important pour moi de le dire. , il ne veut pas en faire trop, je veux qu’il fasse un match normal demain.

« Il n’a pas à me montrer ni à personne d’autre demain qu’il est prêt à être le n ° 1 espagnol cet été. Il doit juste montrer sa qualité. Ni plus ni moins. Nous devons donc gérer les attentes parce que je ne m’attends pas. lui pour marquer et garder une feuille blanche.Je veux juste qu’il nous aide avec sa qualité et il donne une solide performance pour aider l’équipe.

« Il a de grands objectifs à atteindre et des ambitions personnelles. Mais c’est normal, c’est pourquoi il est ici. »