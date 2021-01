Thomas Tuchel insiste sur le fait qu’il n’a pas peur des antécédents de Chelsea en matière d’embauche et de licenciement de managers.

Mais le nouveau patron de Chelsea a admis qu’il devait «améliorer» sa propre réputation d’être un personnage difficile et de se brouiller avec les hiérarchies des clubs.

Tuchel, 47 ans, était tout sourire et charme incarné alors qu’il parlait longuement pour la première fois depuis sa prise en charge à Stamford Bridge de sa philosophie, de ses ambitions mais aussi des défis à Chelsea.

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a vu 14 managers au cours de ses 18 années au club – dont Jose Mourinho à deux reprises – et Tuchel arrive avec l’ordre de les faire entrer dans le top quatre cette saison.

Lorsqu’on lui a demandé si leur réputation de licencier des managers l’inquiétait, Tuchel a répondu: «Oui et non.

«Si vous vous inscrivez à Chelsea, vous vous inscrivez pour la soif de titres. Vous vous inscrivez pour être compétitif dans toutes les compétitions auxquelles vous jouez. Je suis au courant de ça.

« Ça ne me fait pas peur [to be sacked]. Nous avons de grandes ambitions et j’ai moi-même les plus grandes ambitions. Je suis enthousiasmé par la structure du club. Je suis absolument conscient qu’à un moment donné, tout le monde attend des résultats, mais j’attends cela de moi-même.

«Bien sûr, nous faisons tout pour sauter aux quatre premières places. C’est absolument clair. Si vous faites ce travail au plus haut niveau, si Chelsea vous appelle, si vous décidez de vous lancer, vous savez ce que vous voulez. Pour moi, il vaut mieux le parler à voix haute et il n’y a pas de quoi avoir peur.