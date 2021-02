Tuchel détaille les regrets de Southampton qui ont motivé la victoire de Chelsea sur l’Atletico

Thomas Tuchel regrette de ne pas avoir joué Olivier Giroud lors du match nul de Chelsea avec Southampton – ce qui l’a incité à débuter le Français contre l’Atletico Madrid.

Giroud a été dans et hors du onze de départ sous Tuchel et a dû se contenter d’une place sur le banc contre les Saints samedi, malgré le but décisif contre Newcastle le week-end précédent.

L’attaquant vétéran a regardé comme un remplaçant inutilisé alors que les Blues tombaient sur un 1-1 dans le choc de la Premier League.

Mais il est revenu dans l’alignement et a marqué un superbe coup de pied au-dessus de la tête alors que Chelsea prenait le contrôle de son match nul en Ligue des champions avec une victoire 1-0 sur l’Atletico jeudi.

Tuchel insiste sur le fait qu’il n’a pas laissé Giroud avant l’affrontement avec l’Atletico – mais le patron de Chelsea n’était pas sur le point de faire la même erreur en le laissant à nouveau de côté.

Lorsqu’on lui a demandé si Giroud était reposé contre Southampton, Tuchel a déclaré aux journalistes: « Non, ce n’était pas [that].

« Nous avons longtemps réfléchi à le faire entrer et vous avez raison, c’était une décision clairement une possibilité qu’il a commencé contre Southampton.

