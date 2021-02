Tuchel décrit la position du contrat d’Abraham alors que l’accord de l’attaquant de Chelsea s’achève

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a révélé qu’il ne savait pas s’il y avait des pourparlers en cours pour prolonger le contrat de Tammy Abraham et a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas être impliqué dans des situations contractuelles.

Il reste à Abraham un peu plus de deux ans sur son accord actuel, mais les négociations sur une prolongation seraient en cours depuis plus d’un an.

Les Blues ont activé une option pour prolonger son contrat d’une autre année la saison dernière et, interrogé sur la situation avant le match de Chelsea contre Newcastle, Tuchel a déclaré: « Je ne suis pas au courant des situations de contrat de mes joueurs parce que je ne veux pas être impliqué dans le jugement lorsque je prends la décision de savoir qui joue et qui ne joue pas.

« Il méritait de jouer à Barnsley. Il a eu un match difficile contre Burnley à domicile, il a donc souffert d’un changement tactique à la mi-temps et n’a pas joué contre Tottenham et Sheffield United.

« C’est pourquoi il méritait de jouer car c’est un gars très positif, très clair, très ambitieux. J’aime le fait qu’il ait fait son chemin grâce aux prêts et a surmonté les obstacles dans sa carrière lorsqu’il a été prêté.

« Il a toujours marqué pour ses équipes. Il a toujours été là. Il a l’esprit pour réussir à Chelsea. C’est l’un des défis les plus difficiles que vous puissiez relever, mais il est prêt pour cela.

« Il a bien joué à Barnsley parce qu’il n’a pas seulement marqué le but décisif, mais a également été très important dans les coups d’arrêt défensifs, il a effacé de nombreuses situations pour nous avec sa tête.

« Il était absolument prêt à souffrir et pour cela, il a tout mon crédit. C’est un bon nouveau départ pour lui de se lever et de montrer qu’il est important pour nous.