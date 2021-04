L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a défendu avec passion l’attaquant Timo Werner après avoir été critiqué pour avoir raté un but ouvert lors de la défaite choc de l’Allemagne en qualifications pour la Coupe du monde contre la Macédoine.

Après l’égalisation de l’Allemagne, Werner a eu une chance glorieuse de les mettre en avant, mais a raté son tir devant le but avant que la Macédoine ne remporte une victoire surprenante.

Le sélectionneur allemand Joachim Low était mécontent de la chance manquée de Werner, mais Tuchel a soutenu son joueur et s’est dit confiant que l’attaquant marquera bientôt des buts.

« Il a raté cette chance et tout le monde est passionné d’en parler, ce qui est un peu ennuyeux », a déclaré Tuchel lors d’une conférence de presse avant le choc de Chelsea en Premier League contre West Brom samedi. « La vérité est qu’il n’a pas commencé trois fois pour l’Allemagne, alors peut-être que s’il avait plus de minutes, peut-être qu’ils auraient marqué plus.

« C’est une solution facile pour le moment de pointer du doigt Timo, ce que je ne comprends pas entièrement et que je n’accepterai pas. Je suis heureux qu’il soit de retour car ici il est protégé. L’essentiel est de regarder la situation honnêtement et il est dans un moment où il manque de confiance et les choses ne sont pas trop faciles, les objectifs ne fonctionnent pas comme d’habitude mais il travaille pour nous.

« Il marque toujours pour nous, nous aide toujours, gagne encore des pénalités. Si c’est le moment le plus critique de sa carrière, vous pouvez dire que c’est encore assez impressionnant jusqu’à présent. Ce gars a marqué depuis l’âge de cinq ans et il ne s’est jamais arrêté. Pour qu’il puisse faire confiance à son cerveau et à son corps, il reviendra, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire.

Thomas Tuchel a défendu avec passion l’attaquant Timo Werner après avoir reçu des critiques pendant la trêve internationale. Photo par Laurence Griffiths / Getty Images

« Hier, je l’ai renvoyé de l’entraînement parce qu’il voulait finir avec nous, mais je l’ai envoyé parce que j’ai dit que vous n’en aviez pas besoin, votre corps et votre cerveau savent comment marquer.

«Si une femme ne veut pas sortir avec vous pour dîner, vous ne pouvez pas la forcer. Vous vous contentez de reculer un peu et peut-être qu’elle vous appellera.

« Bien sûr, il doit faire quelque chose et la meilleure chose à faire est de travailler dur. Travaillez dur contre le ballon, faites vos courses, n’hésitez pas, soyez intrépide et ne réfléchissez pas trop. C’est facile pour moi de le dire. mais c’est le défi en ce moment. Timo commencera demain et nous y voilà. «

Werner n’a marqué que cinq buts en Premier League pour le club cette saison et n’a pas trouvé le fond des filets depuis la victoire 2-0 de Chelsea contre Newcastle United en février.

Tuchel a également refusé de dire si Chelsea serait intéressé à signer Erling Haaland du Borussia Dortmund cet été après que l’attaquant a eu des entretiens avec Barcelone et le Real Madrid.

« Je ne répondrai pas à cela par respect pour le joueur et le Borussia Dortmund », a-t-il ajouté. Il y a de grandes nouvelles autour de lui et de son agent.

« Il semble qu’ils créent une course pour le joueur et j’accepterai pleinement ce joueur du Borussia Dortmund, un joueur prometteur bien sûr. Mais il n’est pas notre joueur et ne fait pas partie de notre équipe. Nous ne ferons donc aucun commentaire sur ce point. toute autre chose concernant Haaland. «