Tubi va rendre les rediffusions des matchs de la Coupe du monde disponibles en 4K

Tubi, le service de streaming gratuit sous l’égide de FOX Entertainment, rend les rediffusions des jeux de la Coupe du monde disponibles en 4K.

Avec la plupart des matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 avec des heures de coup d’envoi à 5 h HE, 8 h HE, 11 h HE et 14 h HE, de nombreux fans regarderont les matchs à la demande. De nombreuses options de visualisation sont disponibles via le câble et le satellite, ainsi que des jeux en direct et à la demande de Peacock.

Comment fonctionneront les diffusions Tubi World Cup 4K

Bien sûr, la meilleure façon de regarder la Coupe du Monde de la FIFA est de voir les matchs en direct. Et de vivre l’instant.

Mais si vous prévoyez de regarder des jeux à la demande, Tubi est certainement une option valable.

Les rediffusions des matchs de la Coupe du monde 2022 sont disponibles sur Tubi 30 minutes après la fin d’un match. De plus, les jeux sont disponibles en 4K. La meilleure partie des nouvelles est qu’il est gratuit de regarder des jeux sur Tubi.

Non seulement cela, mais il n’y aura pas de publicité pendant l’action du jeu lui-même. Selon une porte-parole de Tubi, “L’expérience sera similaire à celle d’un match en direct : des publicités apparaîtront avant le début de la vidéo du match et entre les deux mi-temps (au lieu de la mi-temps).”

Bien que Tubi propose une chaîne de la Coupe du Monde de la FIFA 24h/24 et 7j/7 qui vous présente les temps forts et plus encore, les jeux à la demande seront disponibles séparément. Par conséquent, vous cliquez et accédez directement à votre jeu.

La chaîne de la Coupe du Monde de la FIFA présentera des matchs classiques, des faits saillants et des analyses du tournoi à venir. De plus, Tubi rendra les 64 jeux disponibles à la demande après la fin des jeux.

Semblable à Pluto TV, Tubi propose une programmation en direct et à la demande. Dans l’exemple de la chaîne Coupe du monde de la FIFA, le service Tubi comprend des films et des séries tels que Coupe du monde de football 2022 : le Qatar se prépare, Classiques de la Coupe du Monde de la FIFA, Classiques de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAet Étoiles d’or – L’histoire.

Regarder des matchs en direct en 4K

Bien que Tubi n’offre pas de jeux en direct en 4K, il existe d’autres options. Les jeux de FOX Sports sont disponibles en 4K à la télévision. De plus, les services de streaming pour les coupe-câbles tels que fuboTV diffusent les matchs de la Coupe du monde en 4K.