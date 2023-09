Tubi fustigé à cause de la représentation de Shanquella Robinson

Cela ne fait même pas un an depuis que Shanquella Robinson est décédée violemment dans les premières 24 heures d’un voyage de groupe à Cabo, au Mexique, en 2022, mais, apparemment, les créateurs et producteurs d’un drame policier Tubi intitulé Légal de rue a pensé qu’il était approprié d’utiliser des aspects de l’histoire vraie tragique de Robinson dans le cadre de l’intrigue de l’histoire fictive de la série sans la permission de la famille de Robinson.

Selon Révolte, les producteurs de Légal de rue ont reçu une lettre de cessation les accusant d’utiliser l’image de Robinson sans l’approbation de sa famille ou des surveillants de sa succession.

« Nous devons exprimer notre profonde consternation face à la fausse déclaration pénible et à l’utilisation non autorisée de l’identité de Shanquella et aux événements entourant son décès tragique », a écrit l’avocate Sue-Ann Robinson au nom de la famille de Robinson.

Une lettre de cessation et d’abstention déclare que la représentation « exploitée secrètement » de Shanquella constitue une violation des droits légaux à la publicité de la famille et de sa succession.

Il continue,

« Cette utilisation non autorisée a causé une détresse émotionnelle et un préjudice important à la famille Robinson, car elle a fait ressortir des souvenirs douloureux et a dépeint notre bien-aimée d’une manière inexacte, irrespectueuse et préjudiciable à sa réputation. »

https://www.instagram.com/p/Cw74sMKuDjr/

Maintenant, vous pensez peut-être : « Ah, allez ! Cette émission pourrait parler de n’importe quelle femme noire qui a été mystérieusement tuée lors d’un voyage à l’étranger, en particulier à Cabo, au Mexique, et qui aurait été battue à mort par les « amis » avec lesquels elle était au Mexique.

Je rigole– tu n’es pas si dense que ça.

Regarde juste cette merde, mec.

L’avocate de la famille de Shanquella, Sue-Ann Robinson, n’est pas très satisfaite de la série et elle la dénonce pour son manque de « tact » et pour son caractère « bas ».

Revolt rapporte que l’épisode 2 de la saison 2 de « Street Legal », intitulé « Frenemies », se lit comme suit :

« En 24 heures, un groupe d’amis se rendant à Cabo, au Mexique, pour une fête d’anniversaire, se transforme en scène de crime, et chacun a une histoire différente. Sont-ils amis ou ennemis ?

« Insipide » n’est même pas un mot assez fort pour cela.

Outre le retrait de l’émission de Tubi et de toute autre plateforme sur laquelle elle pourrait être diffusée, la famille exige que toute distribution de documents faisant référence à Robinson prenne fin, des excuses publiques et une compensation monétaire pour la diffamation de Robinson et la douleur émotionnelle. causé à sa famille.

Et nous espérons qu’ils comprendront tout cela. C’est tout simplement dégoûtant.